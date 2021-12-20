«Зустрінемо у повній бойовій готовності»: ситуація на українсько-білоруському кордоні

Будівництво стіни чи “інтелектуального кордону” ще не розпочалося, проте українці можуть спати спокійно, адже з півночі навряд чи ринуть мігранти з Близького Сходу. Якщо таке і станеться, наші військові не дадуть їм пройти.

“Крім резервів збільшення щільності охорони кордону через збільшену кількість прикордонних нарядів, застосовуються також і безпілотні літальні апарати для моніторингу кордону, авіація прикордонників. У нашій службовій діяльності ми враховуємо інформацію розвідки, у тому числі розвідки Державної прикордонної служби щодо можливого руху мігрантів у бік України. Нарощуються сили й за допомогою кінологічних підрозділів. Ситуація зараз спокійна”, - повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Незважаючи на підкріплення на українському кордоні, військові продовжують прибувати. Група із підрозділу швидкого реагування Національної гвардії України 17 листопада також вирушила на українсько-білоруський кордон. Важкої техніки немає, проте велика кількість авіації допоможе швидко ідентифікувати суб'єктів, які незаконно перетинають кордон.

Водночас Україні слід бути напоготові, оскільки не виключено, що міграційна криза була спровокована, щоб відвернути увагу від Донбасу. У разі, якщо ЗСУ надто сконцентруються на північному кордоні, оборона на сході може ослабнути.