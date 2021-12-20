Зустрічі з питань Донбасу не вселяють оптимізму

Переговори щодо врегулювання ситуації на Донеччині, як в форматі "нормандської четвірки" так і в рамках Мінської Тристоронньої контактної групи, не принесли результатів. Ось, що про це думає налітік Марія Кучеренко:

"Підсумки зустрічі зовнішньополітичних радників Н4 і наступні коментарі сторін не вселяють оптимізму щодо подальших перспектив врегулювання. Хоча ніякої сенсації під час цієї зустрічі озвучено не було. РФ як і раніше наполягає на політичній частині врегулювання в своєму власному прочитанні в обхід безпеки. Для України це як і раніше є неприйнятним.Російська сторона підтвердила все те ж саме, про що говорила з моменту відмови України від ідеї Консультативної ради - намір продавити прямий діалог між офіційною українською владою, і незаконними збройними формуваннями (НВФ), підконтрольними Росії, на рівні підгруп ТКГ . Зокрема, Дмитро Козак (заступник голови Адміністрації президента РФ - ред.) Заявив, що вдалося досягти певного прогресу в частині узгодження додаткових заходів по припиненню вогню.

А проект цих заходів, який Росія презентувала через бойовиків, зводився до прямої комунікації між вищим українським військовим командуванням і фейковий "СЦКК ЛДНР". Зрозуміло, це категорично неприйнятно для України. Але цей меседж російської сторони повинен чітко сказати всієї української переговорної команді (як в ТКГ, так і в нормандському форматі) - розслаблятися категорично не можна. Росія не має наміру послаблювати свого тиску на Україну в рамках існуючих форматів, і буде намагатися так чи інакше продавлювати прямий діалог між офіційним Києвом і бойовиками.На цьому тлі варто відмовитися від практики обговорення політичних питань до досягнення серйозного і видимого прогресу з безпекою. І не варто намагатися форсувати проведення нової зустрічі в нормандському форматі - по-перше тому, що вимоги паризького саміту не виконуються в першу чергу російською стороною, а по-друге тому, що практика минулого року показала, що зустріч як така не повинна бути самоціллю " .