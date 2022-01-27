Зустріч у Нормандському форматі пройшла майже безрезультатно

За словами глави Офісу президента України Андрія Єрмака, на зустрічі не було порушено питання деескалації навколо кордонів країни, а також виведення російських військ з території Донбасу. Водночас він зазначив, що українська сторона неодноразово наголошувала на необхідності зниження напруженості в цьому напрямку.

“Безумовно, ми порушували це питання під час зустрічі. З самого початку зустрічі я наголосив, що ми зустрічаємося у тривожний час, коли навколо українських кордонів знаходяться близько 100 тис.. російських солдатів. І це справді сьогодні загроза. Але сьогодні наша дискусія була все ж таки навколо війни, яка відбувається на Донбасі, навколо Мінських домовленостей, навколо всього того, що розглядається у Нормандському форматі”, - прокоментував підсумки зустрічі Єрмак.

На думку глави Офісу президента, зустріч це маленький позитивний крок до врегулювання конфлікту на Донбасі.

Безумовно, такі зустрічі необхідно робити частіше й на сам факт того, що представники країн Нормандського формату зібралися вже добре, адже Росія блокувала діалог протягом тривалого часу.. Проте доти, доки агресор залишається безкарним, примусити Кремль до будь-яких зустрічей залишається вкрай складним завданням. Тому дуже важливо поставити такі умови, за яких у Путіна не залишиться вибору, як відвести свої війська від українських кордонів і сісти за стіл переговорів щодо повернення окупованих територій під контроль Україні.