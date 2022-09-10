Всеукраїнський референдум: роль простих громадян

14:59 11 червня Київ, Україна

Зареєстрований Верховною радою законопроект про народовладдя через всеукраїнський референдум , створить можливість активним громадянам брати участь в політичному процесі, так вважає політолог Валентин Гладких

«Законопроект про народовладдя передбачає надання громадянам додаткових важелів впливу на процес прийняття тих чи інших політичних рішень. Нічого поганого в цьому немає. Але це не приверне більшість громадян в політичний процес, тому що часто люди просто уникають політики. Чи не тому, що у них немає можливості, а тому, що їм нецікаво або вони в це не вірять. Треба розуміти, що введення нових практик для однієї частини людей може стати певним стимулом активніше включатися в політичний процес », - поділився думками Гладких.

На думку політолога, в Україні сьогодні немає обмежень для участі в політичному процесі, проте законопроект про народовладдя може створити додаткові механізми залучення активних громадян до процесу прийняття рішень.

«Це просто надання громадянам додаткових інструментів для більш активної участі в процесі прийняття політичних рішень», - додав експерт.