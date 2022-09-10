Всеукраїнський референдум: роль простих громадян
14:59 11 червня Київ, Україна
Зареєстрований Верховною радою законопроект
про народовладдя через всеукраїнський референдум
, створить можливість активним громадянам брати участь в політичному процесі, так вважає політолог Валентин Гладких
«Законопроект про народовладдя передбачає надання громадянам додаткових важелів впливу на процес прийняття тих чи інших політичних рішень. Нічого поганого в цьому немає. Але це не приверне більшість громадян в політичний процес, тому що часто люди просто уникають політики. Чи не тому, що у них немає можливості, а тому, що їм нецікаво або вони в це не вірять. Треба розуміти, що введення нових практик для однієї частини людей може стати певним стимулом активніше включатися в політичний процес », - поділився думками Гладких.
На думку політолога, в Україні сьогодні немає обмежень для участі в політичному процесі, проте законопроект про народовладдя може створити додаткові механізми залучення активних громадян до процесу прийняття рішень.
«Це просто надання громадянам додаткових інструментів для більш активної участі в процесі прийняття політичних рішень», - додав експерт.
«Закон про народовладдя - це одна з обіцянок президента Зеленського протягом його виборчої компанії, тому зусилля, спрямовані на виконання цієї обіцянки, заслуговують на повагу. Насправді, поняття народовладдя досить дискусійне. Сьогодні так звана представницька, електоральна демократія - можливість вибирати і обиратися, можливість брати участь у роботі партій, громадських організацій, в обговореннях, в роботі громадських рад. Це також є формами участі громадянина в здійсненні влади », - пояснив Валентин Гладких.
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