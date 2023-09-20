Загальна мобілізація у Росії не за горами

07:15 01 вересня Київ, Україна

Українська розвідка говорить про можливий путінський указ, про загальну мобілізацію наприкінці вересня – на початку жовтня. Після проведення «Єдиного дня голосування», а також повернення росіян із відпусток, для агресора настане найкращий час для початку полювання на живих громадян.

Варто зазначити, що мобілізація, яку Путін оголосив у жовтні 2022 року, продовжується досі. Вона відносно прихована. Людям приходять повістки, з вимогою з'явиться у військкомат для перевірки даних, після чого вони перестають носити цивільний одяг. Крім того, деяких росіян відправляють на фронт насильно за якісь провини. Також триває вербування з в'язниць ув'язнених, яких ще не встигли забрати або тих, хто нещодавно отримав тривалі терміни.

Тому, загальна мобілізація навряд чи зможе стати масштабнішою від того заходу, який триває в РФ вже майже рік.. Не варто думати, що наказ взагалі буде підписано. 2024 року у Путіна відбудуться чергові президентські вибори. Не те, щоб він сильно переживав за свій рейтинг, проте зайвого невдоволення з боку населення у Кремлі ніколи не любили. Крім того, мобілізація не дасть значних результатів тією мірою, якою на це можуть розраховувати окупанти. Тобто знов-таки, з осені минулого року процес вербування в Росії не припиняється. Людожерські закони приймаються без проблем. Диктатура бункерного міцнішає. Тоді як указ про загальну мобілізацію може лише похитнути ці «духовні скріпи».