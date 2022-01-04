Всі ми Різні. Хтось сповнений ЕНЕРГІЇ як батарейка Енерджайзер, а хтось повільній и Меланхолійний ...

Всі ми різні. Хтось сповнений енергії як батарейка Енерджайзер, а хтось повільний і меланхолійний. Хтось готовий з вечірок додому не повертатися, а комусь вийти просто до магазину - справжній подвиг. Хтось може зануритися в інструкцію по експлуатації ще перед відкриттям коробки з новим телевізором, а хтось викидає її одразу зі словами «та ну, я що, не розберуся?!».

Всі ми різні. Добре це? Погано? Це - природньо!

У кожного свій унікальний досвід, свої цінності, свої принципи, свої життєві обставини. І знайти двох людей зі 100% співпадінням цих факторів - нереально. Навіть генетично однакові близнюки з часом починають відрізнятися один від одного.

Ми часто зтикаємося з тим, що всі навколо знають, як нам правильно діяти в певній ситуації. І скільки таких, готових завжди щось порадити! Але кому буде правильно? Їм? Так, без сумнівів: їм - правильно. А особисто вам? Чи ви впевнені, що їх досвід для вас виявиться корисним? А хто візьме на себе відповідальність за те, що після їх поради щось не спрацює?

Чому так? Ми всі різні! І те, що підходить для одних, не факт, що буде доцільним для інших.

Ніби-то кожен це знає. Але питання: теоретично знає чи свідомо приймає право іншої людини бути інакшою?

Ще один приклад. Говорять, що протилежності притягуються. І ось дві абсолютно різних людини покохали один одного. Намалювали в своїй голові певні ідеальні картинки. Але пройшов «конфєтно-букетний» період, люди почали жити разом. І тут «човен кохання розбивається об скелі побуту». А чи в побуті реальна проблема? В непомитих тарілках? В смітті, яке хтось не виніс? Загляніть глибше. Звідки виникає відчуття, що вас обманули? Звідки походять розчарування, образа? І з кожним «неправильним» з нашої точки зору кроком ці відчуття посилюються. Негатив накопичується, роздратування виливається на голову партнера, який нічого не підозрює. Адже це тільки у вас в голові не співпадають картинки ідеального партнера і реального.

А все чому? Просто дві різних людини починають або самі адаптуватися до партнера, або намагатися змінити його під своі потреби. Замість того, щоб просто прийняти факт, що поряд з вами знаходиться інша особистість зі своїми «тараканами», досвідом, комплексами, бажаннями тощо і насолоджуватися цим.

Як це зробити? Необхідно разом вчитися взаємодії одного набору досвіду з іншим. Компроміс, асертивність - це все про повагу до іншої точки зору, про взаємне право людини бути собою.

Якщо обидва партнери приймуть це розуміння не просто головою, але й пропустять через себе, то такі взаємини стануть конструктивними і корисними для обох.

Це - важко, але не неможливо. Просто помічайте різницю в партнері. І не дратуйтеся з цього, а знаходьте в таких дрібничках джерело і ресурс для власного розвитку.

Так само і з іншими людьми поряд. Всі ми різні, прийміть факт. І тоді вам не прийдеться змінювати себе під інших або міняти інших під себе. Життя стане спокійнішим і яскравішим, адже це розуміння дозволить вам самим рухатись далі.

Взаємної поваги всім нам!