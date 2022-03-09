Лікар-інфекціоніст: як уберегтися від зараження коронавірусом





Про це повідомив лікар-інфекціоніст Київської міської клінічної лікарні №4 Євген Дубровський у Facebook.

"Все дуже просто: захворів - сиди вдома. Але в житті не так легко дотримуватися цього принципу. Захворів, не ходи на роботу, сиди без грошей. Захворів, сиди вдома і вмирай з голоду. Захворів, не ходи в поліклініку і лікуйся вдома сам, як знаєш. Захворів, не викликай лікаря (його ж заразиш). Захворів, не повертайся додому, бо вдома літні родичі. Але ж це маячня? Виходить, що нас звинувачують, що ми, мовляв, такі несвідомі, що неправильно хворіємо. Ось тільки питання: як допомогти хворому поводитися так, щоб він не заражав інших, але отримав адекватну допомогу? Ось це правильні питання. На них потрібні зараз відповіді від відповідальних інстанцій", - підсумував лікар.