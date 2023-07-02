20:04 02 липня Київ, Україна

Зараз у регіонах Росії не вистачає приблизно 25 тисяч лікарів та близько 50 тисяч середнього медперсоналу. В освітніх організаціях, підвідомчих МОЗ, ординатуру проходять близько 41 тисячі студентів. Тобто і як лікарі будуть і як середній медперсонал. Ось лише інтерни без належної практики це не лікарі. Скільки росіян загине, отримавши неякісну медичну допомогу, ймовірно, так і залишиться таємницею, тому що пропагандисти все одно розкажуть, що їхні лікарі "найкращі". Крім того, виникає питання - як довго залишаться працювати на розподілених місцях новоспечені напівлікарі - напівконовал? На фронті все також потрібні санітари, та й кордон РФ ще не закритий.

Дефіцит ліків - дефіцит лікарів - дефіцит трун. Керівництво Росії докладає максимальних зусиль, щоб знищити власний народ. Потім Кремль випустить методичку, що це Захід винний.