Повернення до сталінізму

08:48 24 серпня Київ, Україна

У держдумі рф закликали шукати і жорстко карати ворогів усередині країни. Там вважають, що потрібно посилити покарання за екстремізм у рф, а також критику війни. Депутат Андрій Гурулєв вважає, що для перемоги на фронті треба перемогти ворогів усередині країни. На думку маргіналу, "країну затопили шпигуни і вони діють у різних регіонах країни, включаючи москву та Крим".

Те, що людей, які говорять про свою країну як про агресора і не вважають війну чимось нормальним, намагаються ліквідувати в росії - не дивно. Так, у принципі, було завжди, різниця лише у методах пошуку та усунення. А ось те, що кампанія з пошуку та відлову “інакодумців” посилюється, наводить на роздуми про знайдених “внутрішніх ворогів”.

Річ в тому, що "вороги народу" допомагають кремлю перемикати увагу населення на собі подібних і знімати з себе відповідальність за будь-які негативні наслідки власної політики. Період доносів та ГУЛАГу повертається. Тепер росіяни зможуть знову почуватися щасливими.