Чи можливий референдум про статус Донбасу?

Віце-спікер ВР Руслан Стефанчук розповів, чи існує можливість винести питання про особливий статус для Донбасу на референдум.
Він зазначив, що це, перш за все, вирішує народ.
Чиновник також уточнив, які питання на нього виносити не можна. До таких належать питання, спрямовані на розпалювання національної, міжетнічної, расової та релігійної ворожнечі, а також питання податків, амністії і органів правопорядку, суду.
Відзначимо, що раніше очолив українську делегацію в Тристоронньої контактній групі Леонід Кравчук заявив, що "особлива система управління" на Донбасі може стати компромісом в переговорах по врегулюванню ситуації в зоні конфлікту.
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