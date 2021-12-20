Чи можливий референдум про статус Донбасу?

18:35 03 серпень Київ, Україна

Віце-спікер ВР Руслан Стефанчук розповів, чи існує можливість винести питання про особливий статус для Донбасу на референдум



Він зазначив, що це, перш за все, вирішує народ.

"На референдум може бути винесено будь-яке питання, який побажає український народ. За винятком тих, що спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення суверенітету і, що важливо, територіальної цілісності країни ", - підкреслив заступник голови ВР.

Чиновник також уточнив, які питання на нього виносити не можна. До таких належать питання, спрямовані на розпалювання національної, міжетнічної, расової та релігійної ворожнечі, а також питання податків, амністії і органів правопорядку, суду.

"Мова про відділення територій йти не може. Важливо розуміти: на референдум виноситься тільки одне питання, його формулювання повинна бути чіткою, а відповідь - або "так", або "ні", без варіантів ", - резюмував віце-спікер.

Відзначимо, що раніше очолив українську делегацію в Тристоронньої контактній групі Леонід Кравчук заявив, що "особлива система управління" на Донбасі може стати компромісом в переговорах по врегулюванню ситуації в зоні конфлікту.