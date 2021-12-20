Ось так новини! «Північний потік-2» зупинено

Німеччина, країна, яка після Росії найбільше зацікавлена у запуску «Північного потоку-2», “ухвалила рішення призупинити експертизу компанії оператора”, йдеться у повідомленні європейського регулятора. Проте текст повідомлення розставляє всі крапки над “і”: “Компанія Nord Stream 2 AG, штаб-квартира, якої знаходиться в Цузі (Швейцарія), вирішила не перетворювати свою чинну юридичну форму, а натомість заснувати дочірню компанію відповідно до законодавства Німеччини виключно для керування німецькою частиною трубопроводу”.

Таким чином, німці не тільки не зупинили процес сертифікації, вони, буквально, дали провернути «Газпрому» схему щодо обходу свого законодавства, аби дати можливість російському газопроводу запрацювати.

Nord Stream 2 AG - це підконтрольна Газпрому компанія. Вона створить ще одну компанію, підконтрольну російському газовому монополісту, щоб європейська комісія продовжила експертизу. Тобто, фактично, країні-агресору дають час на те, щоб обійти всі санкції та законодавство європейської країни, яка має припиняти таке.

Ймовірно, уряд нашої країни та ще кількох прибалтійських країн – єдині, хто точно не хоче допустити запуску цього політичного проєкту, який створить монополію на постачання газу до Європи Росією.