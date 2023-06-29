17:09 29 червня Київ, Україна

Рік у рік кремлівські пропагандисти з піною біля рота стверджували, що Україною керують “США, ЄС, масони, сатаністи”, але тільки не уряд у Києві. Тепер Соловйов заявив, що президент Джо Байден, будучи на посаді віце-президента, був підкуплений Україною і тепер американський лідер повністю контролюється Києвом.

Для Росії все зациклено на таємних "закулісних договірняках", хабарі та підкупи. У них так заведено і це сприймається росіянами за умовчанням. Варто зазначити, що однією з можливих причин віддалення Росії від Заходу до нульових, стала саме відмінність систем управління. У демократичних країнах, безумовно, присутня корупція, однак при виявленні одержання хабара будь-яким чиновником слідує найсуворіше кримінальне покарання. Оскільки Кремлю не вдалося "працювати" із Заходом за звичними для них "схемами", Путін оголосив країни цивілізованого світу ворогами.

Звідси в Росії виникає нерозуміння – "як у західних країнах можуть так довго підтримувати Україну, адже це зазнає великих збитків та витрачання грошей у нікуди". Там не можуть зрозуміти, що у світі існують реальні цінності, а не “духовні скріпи” зав'язані на грошах та крадіжці. Тож у Кремлі вирішили спустити пропагандистам нову методичку, що Київ нібито підкупив Байдена.

Насамперед такий наратив спрямований на дискредитацію чинного президента США напередодні виборів. Однак важко уявити, щоб людина, яка в здоровому глузді повірила у те, що відбувається.