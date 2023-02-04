Відновлення України буде ефективним та стрімким

01:34 04 лютого Київ, Україна

Війна ще не закінчена, а світова спільнота вже створює усілякі інструменти для майбутнього відновлення України. Так, Єврокомісією було створено Міжнародну платформу донорів для відновлення нашої країни. Її мета пов'язати бізнесменів, інвесторів, меценатів з усього світу з міжнародними організаціями, такими як: Європейський інвестиційний банк, Європейський банк реконструкції та розвитку, Міжнародний валютний фонд та Світовий банк. Крім того, комісія відстежуватиме потоки фінансів, перевірятиме звітність і слідкуватиме, щоб гроші не були розкрадені.

У світі чудово розуміють, що після закінчення війни в Україні розпочнеться справжній будівельний бум. І це стосується не лише будівель. Відбудовуватись і перероджуватиметься практично все. А це величезні гроші. Мільярди доларів будуть вкладені в Україну, що дасть багатомільярдні дивіденди всім, хто візьме участь у цьому. При цьому процес відновлення не стане подібним до нескінченного випрошування зброї у Заходу.. Всі самі захочуть допомогти нам, тому що кожен вважатиме за свій обов'язок, надати допомогу і паралельно заробити.

Головне, щоб місцева влада на місцях не стала причиною корупційних скандалів. Однак, це вже інша історія.