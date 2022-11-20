Відновити енергетику України допоможуть західні партнери

19:56 19 листопада Київ, Україна

З 24 лютого західні партнери дуже допомагають Україні. Питання постачання озброєння не просто вирішити навіть зараз, оскільки лобісти Кремля в країнах НАТО багато перешкоджають ініціативам у виділенні військової допомоги Києву. Однак з гуманітарними товарами все набагато краще.

США та союзники вже заявили, що виділять Україні генератори, засоби для очищення води, опалювальні системи тощо. Але це лише перший етап допомоги, який вирішить проблеми у короткостроковій перспективі.

ЄС також підтвердили свою участь у енергетичному відновленні України. Країни поставлять нашій країні необхідні запчастини для електростанцій та розподільчих підстанцій. Крім того, Україну можуть приєднати до електромережі Європейського Союзу, щоб мінімізувати відключення електрики у зимовий період.

Терористичні атаки агресора стали відчайдушною спробою помститися за успіхи ЗСУ на фронті. Вони не принесли того ефекту, якого хотіли досягти у Кремлі, а саме “холодні бунти” українців. Більше того, відновлення енергетичної інфраструктури України займе ще менше часу, ніж постачання необхідного озброєння від союзників і тим більше не завадять українським захисникам продовжувати вибивати ворога з тимчасово окупованих територій.