волюнтаризм

22:30 18 липня Київ, Україна

Сьогодні нам постійно навязуютьдумку про те, що війни не має, а є внутрішній конфлікт і винен у ньому Порошенко (риторика в цьому питанні зашкалює особливо на олігархічних каналах Наш, 24, 1+1), що епоха бідності скінчилась, але все більше людей впадають у скруту, бо втручання США та їх зовнішній вплив, не дає можливості розвернути корабель економіки у правильну сторону (прийняті закони зеленою ВР за останній час це підтверджують, бо тепер люди мають сплачувати податки не тільки від підприємницької діяльності, а і від пасивного доходу або від отриманих коштів із перепродажу дитячої коляски №361-ІХ від 28 квітня 2020 чи то накопичених капіталів та статків №1539-ІХ від 15.06.2021 та комунальних платежів №3508-Д від 14.07.2021).

Наша Країна схожа на торт. Але він не смачний, томущо нічого хорошого останнім часом у ній не відбувається. Якщо і зявляється щось хороше, воно атакується зі всіх сторін попріканнями, злістю і незрозумілою агресією. Пророчать, що Путін скоро піде на нас війною. Пророчать, що восени люди будуть бунтувати через захмарні тарифи. Видно нового майдану нам не оминути. Та хочу заспокоїти читачів і трохи напророчити коментарями до сьогоденних новин:

1\ Дві новини, які стосуються рішень Американського Президента Байдена, в мені укріпили віру, що не все втрачено, адже далекоглядність сивого політика говорить про те, що США з нами. Ось перша новина: Угода США з Німеччиною, де остання стає головним партнером у Європі (незважаючи на НАТО). Новина номер два: візит Вельможного Зе перенесений на серпень. Що перша новина, що друга мають спільні риси. Тільки в першій можна побачити з контексту угоди, що Німеччина не буде приймати самостійно рішення чи то проводити дії без погодження США, а в другій новині, прослідковується зосереджена увага США на клоунських потугах ОПи і її "поплічників" накрутити собі рейтинг. Що Нічеччина в особі канцлерки Меркель, що Зе, ще до осені можуть наломати дрова. Та США як досвідчений батько взяв виховання старшої дочки та пятирічного хлопчиська у свої руки і мамці Росії він їх не віддасть. Я в цьому впевнений.

2\ Чи буде війна з Росією. Як би банально це не звучало, але вона вже йде і не 7 років, і не 30. Війна почалася ще до народження наших дідів та бабць. Та війна це єдиний вихід для Путіна на сьогодні, щоби компенсувати не тільки амбіції щодо верховенства над іншими, а і є елементом, який може стерти з історії все зло, яке він натворив. Ймовірність такої війни висока на сьогодні. Та кажу Вам, що вона не почнеться, якщо на передодні виборів у Російську Думу, після агітації самим Шойгу у регіонах, стане зрозумілим, що Єдина Росія, провладна партія, знову переможе, а це означає, що ще декілька років, цей зброд політиків буде спроможний себе безкарно почувати та грабувати народ.

Біда населення Росії, біда і частини нашої України, яку хочуть ввести через ядовите зелене марення до лав політики "путінізму" - не визнавати свої власні права та свободи, не бути "кольоровим" пензлем в історії на фоні сірої маси. Нажаль спектрального аналізу ніхто не проводитиме ще дуже довго, поки при владі такі несусвітні пройдисвіти, як ПУ і ЗЕ.

Попри всю сірість настрою я гордий за людей, які дорожать Україною. І чим білше не байдужих людей буде гуртуватись до наших лав тим відсоток перемоги над брехнею та злом буде прогресивно рости і що головне раціоналізм в головах "хохлів" та "ватників" переможе!

Далі буде.