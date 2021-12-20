Волкер пояснив, чому Путін забрав Крим

10:01 29 липень Київ, Україна

Волкер поділився думкою про те, чому Україна втратила Крим, а «слабкий лідер» приєднав до Росії частину території України.

Колишній спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер, визнає, що дії російського президента в 2014 році, спрямовані на захоплення Криму були багато в чому несподіваними для світової спільноти, яке виявилося неготовим до такого розвитку подій.

«Ми пізно усвідомили, що Росія дійсно має намір захопити Крим. У той момент, коли вони це робили, ніхто в це не вірив, а тому так повільно реагували. Лише після того як Росія провела в Криму псевдореферендум, а потім і анексувала його, ми почали застосовувати санкції », - каже Волкер.

На його думку, «світ повинен був набагато голосніше про це говорити».

«Мав набагато більше акцентувати на цьому увагу. Потрібно було допомагати Україні більше. А санкції потрібно було вводити до незаконного голосування. ... Саме тому я вважаю, що ми занадто повільно реагували. Ми нічого не робили, поки не стало надто пізно », - зазначив американський дипломат.

При цьому Волкер не радить Україні застосовувати силу для повернення захопленого Росією півострова.

"Не думаю що це гарна ідея. Я думаю, що така операція буде руйнівною і для життів людей, і для їх майна. Росія - це дуже потужна військова сила. Все це призвело б до конфлікту і за межами Криму, і в інших частинах України, навіть в інших частинах Європи. Не існує хорошого варіанту військового захоплення Криму. Думаю, замість цього ми постійно і безперервно повинні тиснути на Росію. І, чесно кажучи, ми повинні бути терплячими », - вважає Курт Волкер.

Його універсальна порада - варто почекати, тому що Росія рано чи пізно зміниться.

При цьому екс-представник Держдепу по Україні впевнений, що відповідно до політики і законодавства США антиросійські санкції будуть діяти до тих пір, поки Крим не повернеться до складу України.