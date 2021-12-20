Волкер пояснив, чому Путін забрав Крим

Волкер поділився думкою про те, чому Україна втратила Крим, а «слабкий лідер» приєднав до Росії частину території України.
Колишній спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер, визнає, що дії російського президента в 2014 році, спрямовані на захоплення Криму були багато в чому несподіваними для світової спільноти, яке виявилося неготовим до такого розвитку подій.
На його думку, «світ повинен був набагато голосніше про це говорити».
«Мав набагато більше акцентувати на цьому увагу. Потрібно було допомагати Україні більше. А санкції потрібно було вводити до незаконного голосування. ... Саме тому я вважаю, що ми занадто повільно реагували. Ми нічого не робили, поки не стало надто пізно », - зазначив американський дипломат.
При цьому Волкер не радить Україні застосовувати силу для повернення захопленого Росією півострова.
Його універсальна порада - варто почекати, тому що Росія рано чи пізно зміниться.
При цьому екс-представник Держдепу по Україні впевнений, що відповідно до політики і законодавства США антиросійські санкції будуть діяти до тих пір, поки Крим не повернеться до складу України.
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