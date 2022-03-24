Війська рашистів на кордоні Білорусії

Нові рашисти готові померти в Україні Як зазначає глава МВС Вадим Денисенко, окупанти стоять на кордоні Білорусії. ЗСУ знають де вони знаходяться, знають про їх кількість. Денисенко зазначає, що їх не так багато, як було ще три дні тому, коли черговий резерв заходив до України.

Окрім того, білоруські дипломати покинули Київ. Глава МВС каже, що це "тривожний знак" і зараз запровадження білоруських військових в Україну оцінюється 60 на 40. Також стало відомо про те, що країна-агресор "готова відстрочити виплату кредитних зобов'язань на 5 - 6 років для Мінська", а це може стати стимулом Лукашенку ввести війська. Незважаючи на ймовірну загрозу, білоруська армія налічує всіх сил не більше 40 тисяч людей, разом із постачальниками, охороною, караульними, кухарями тощо. У той же час білоруські солдати продовжують відмовлятися йти на війну в Україну.

Чергові сили, що кидаються рашистами, безглузді. Як показав час, вони здатні воювати лише з мирним населенням. Це означає, що за той короткий час перебування в Україні вони можуть зашкодити звичайним українцям, однак на них чекає та ж доля, що й інших окупантів. Щодо білорусів, то ставлення до них буде таким самим, як і до рашистів у тому випадку, якщо вони нападуть на Україну, а країна порине в ще більшу ізоляцію, ніж агресор. Нові хвилі окупантів не допоможуть їм перемогти у цій війні, а лише збільшать кількість непотрібних жертв.