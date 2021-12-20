Війна можлива ...

17:05 09 квітень Київ, Україна

За результатами останнього опитування «Чи вірите ви в можливість прямої війни між Росією і Україною?» 55.14% респондентів вірять, 33.56% не вірять і не змогли відповісти на питання 11.30% респондентів. Всього було опитано 4249 осіб. Жителів Росії.



За останні два тижні можливість повномасштабної війни між Росією і Україною, на жаль, стала головною темою медіа всього світу. І на те є підстави. Гучні заяви політиків і військових, передислокація значної кількості військ і бронетехніки, зростання напруженості на лінії зіткнення на сході України і масові істерики в пресі вказують на реальну загрозу з боку Росії. У вищому командуванні силами НАТО подібні ситуації так і називають - «потенційно неминучий конфлікт».



«Росія може встати на захист жителів Донбасу, якщо її змусять», - заявив у четвер заступник глави адміністрації президента Росії Дмитро Козак. Нісенітниця! Росія наполегливо продовжує грати партію «Іхтамнет», прикриваючи власні агресивні амбіції казочкою про загрозу з боку України жителям Донбасу. Росія стоїть на захисті! Але ...



Команда розслідувачів з Conflict Intelligence Team проаналізувала публікації в соцмережах і прийшла до висновку, що російські військові, про передислокацію яких стало відомо минулого тижня, сконцентрувалися в польовому таборі в Воронезької області, приблизно в 250 км від кордону з Україною. Велика частина військової техніки, потрапила на фото і відео, відноситься до Центрального військового округу. На шляху до Воронежа вона подолала сотні і тисячі кілометрів. За даними розслідувачів, військові розвантажуються на станціях Маслівка та Тресвятський в районі Воронежа і їдуть в південному напрямку. Деякі колони військової техніки їдуть через селище міського типу Відрадне, не доїжджаючи до Воронежа. Також є свідчення про дислокацію російських військових в районі міста Острогожськ Воронезької області, близько 150 км від кордону з Україною.



CIT зазначає, що таке розташування військ неможливо пояснити приготуваннями до «можливого настання українських ЗС», про який постійно кричать в самопроголошених ДНР і ЛНР. Табір російських військових розташований біля кордонів підконтрольних України областей. «Неможливо уявити, щоб українські війська почали наступ через російський кордон, а для введення військ на Донбас для підтримки сепаратистських формувань логічніше було б розміщувати їх в Ростовській області. Тому очевидно, що диспозиція російських сил як мінімум у Воронезькій області носить скоріше наступальний, ніж оборонний характер », - роблять висновок розслідувачі.



Але військові аналітики західних країн в профільних виданнях оцінюють можливість глибокої ескалації вельми скептично. Перше, що змушує сумніватися експертів, це навмисна демонстративність, з якою Росія займається передислокацією військ. Відомий аналітик, полковник армії США Беннет Скотт стверджує, що одна з найсильніших сторін російської армії - скритність і маскування і якщо росіяни не захочуть, щоб їх помітили, то так воно і буде. Можливо шановний експерт і прав в своїх висновках, але до вчорашнього дня Кремль ніколи не говорив про можливість прямого конфлікту. Заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак учора прямо заявив, що Росія втрутиться в можливому конфлікту. «Росія буде змушена встати на захист своїх громадян в Донбасі, якщо там загостриться ситуація. А якщо не загостриться, то ми будемо змушені її загострити », - заявив Дмитро Козак. Але військові аналітики західних країн в профільних виданнях оцінюють можливість глибокої ескалації вельми скептично. Перше, що змушує сумніватися експертів, це навмисна демонстративність, з якою Росія займається передислокацією військ. Відомий аналітик, полковник армії США Беннет Скотт стверджує, що одна з найсильніших сторін російської армії - скритність і маскування і якщо росіяни не захочуть, щоб їх помітили, то так воно і буде. Можливо шановний експерт і прав в своїх висновках, але до вчорашнього дня Кремль ніколи не говорив про можливість прямого конфлікту. Заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак учора прямо заявив, що Росія втрутиться в можливому конфлікту. «Росія буде змушена встати на захист своїх громадян в Донбасі, якщо там загостриться ситуація. А якщо не загостриться, то ми будемо змушені її загострити », - заявив Дмитро Козак.



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Україна проводить консультації з Заходом. Вищі українські чиновники обговорювали питання з главою Держдепу Ентоні Блінкеном, міністром оборони Ллойдом Остіном, главою генштабу Марком Міллі і радником Джо Байдена з питань національної безпеки Джейком Салливаном. 2 квітня Володимир Зеленський вперше поговорив і з самим президентом Байденом. У кожному з цих дзвінків українська сторона отримала запевнення в підтримці.



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