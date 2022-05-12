Війна в Україні триватиме до перемоги

Про неможливість заморожування конфлікту президент України Володимир Зеленський повідомив на прес-конференції Wall Street Journal CEO Council Summit. Ми не підемо на заморожений конфлікт. Я прийшов у президенти, коли був Мінськ-1, Мінськ-2, були відповідні документи, які піднімалися, тому я можу сказати, що це були не серйозні документи. Були домовленості на папері, то був заморожений конфлікт. Я проти такого документа у нас точно не буде. Ми зараз не виходили з Мінська, з нього вийшов 24 лютого російський лідер, сказав це публічно, і вони розпочали «військову операцію», хоча ми розуміємо, що це війна, повномасштабне вторгнення. Тому вони вийшли і більше в таке дипломатичне болото Україна точно не піде”, - дав чіткі прогнози президент Зеленський для іноземного видавництва.

Позиція українського лідера також співпадає з нещодавньою заявою глави РНБО Олексія Данилова, який наголосив, що "ніяких мирних договорів з окупантами бути не може, тільки повна їхня капітуляція".

Така позиція верховної влади України дає зрозуміти, що біля керма не стоять типові політики-бізнесмени, для яких важливі інтереси їхніх бізнес-партнерів. Тепер, президент та його оточення зацікавлені у благополуччі, насамперед, українського народу. Вони рішуче налаштовані на перемогу нашої країни у цій війні, остаточний вихід із сфери впливу Кремля та створення принципово нової держави, яка стане оплотом європейської безпеки.