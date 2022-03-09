Війна Путіна за пам'ять: next big theme Росії - ідеологія перемоги

Російський історик і публіцист Сергій Медведєв в інтерв'ю з українською журналісткою розповів про те, як Путін підливає олії у так звану війну за пам'ять, що розгорілася в світі. Причому не тільки в інших країнах, але і в Росії.

- Ви пишете, що Росія веде чотири війни - за простір, символи, тіло і пам'ять. Яка з цих чотирьох війн зараз в найбільш гарячій стадії?

- Звичайно, пам'ять.Причому всюди в світі. Скрізь в світі сутички за пам'ять виявилися... Дивіться, що твориться зараз з рухом Black lives matter - з поваленням пам'ятників, з переглядом всієї рабовласницької колоніальної історії Заходу. І в Росії теж, як це називається next big theme - наступна велика ідея.

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Тому що ідея Криму, ідея війни з Україною, вона, здається, вивітрилася і вже більше не мобілізує людей так сильно. Хоча, як мені кажуть, на державних каналах досі крутять на ток-шоу, розповідає про Україну. Але в принципі, зараз головна конфліктна зона, яка роздувається державою, це пам'ять.

Не випадково Путін пише статті про пам'ять в зв'язку зі святкуванням 75-річчя закінчення Другої світової війни, в зв'язку з Голокостом, його виступ в Яд Вашемі в Єрусалимі, в зв'язку з пам'ятниками, знесення пам'ятника, перенесення пам'ятника Конєву в Празі і несподівано ось ця абсолютно нова, непередбачувана війна з Чехією починається з приводу пам'яті. І це виявляється такою неймовірно гарячою історією, за яку люди в Росії готові садити, а на війні Росія готова воювати.

- Парад Перемоги під час епідемії коронавірусу - це також боротьба за пам'ять, одна з битв?

- Ну да, тут поборотися особливо нема за що, вже виграна ця війна. Ну, це така собі релігія.

9 травня - це державна релігія в Росії, вона стала головною ідеологією. Раніше був комунізм, а зараз ідеологія перемоги. І Росія живе в цьому перманентному 9 травні. Начепила георгіївську стрічку на все навколо.

І ось людям потрібно постійне підтвердження того, що ми перемогли, весь світ визнає нашу перемогу і, звичайно, це повинно було бути однією з головних піар-подій для Путіна в 2020 році.

І він дуже, скажімо так, болісно сприйняв в зв'язку з коронавірусом, що його позбавили двох улюблених іграшок: голосування за поправки до Конституції і Параду Перемоги. І ось було зроблено так, щоб за всяку ціну ці події були проведені - голосування і Парад Перемоги.