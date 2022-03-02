Військовий трибунал неминучий

Військовий суд у Гаазі вже отримав повідомлення про порушення кримінальної справи за фактом воєнних злочинів Російської Федерації. Справу розпочнуть розглядати 7-8 березня. Наразі ведеться збір інформації, що підтверджує військові злочини: розстріл мирних жителів, мародерство, бомбардування міст, житлових будівель, лікарень, пологових будинків тощо.

Слід зазначити, що в суді Гааги досі діє смертна кара. Основним претендентом з винесення вироку найвищої міри покарання є ніхто інший як Путін.

Нашим головним завданням у цій справі є максимальне поширення наявних свідчень військових злочинів, а також фото-, відеофіксація нових свідчень антилюдських дій російських окупантів.