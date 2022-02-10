Військовий експерт Юрій Кочевенко: "Росіяни намагаються змусити Зеленського грати за правилами Кремля"

14:18 19 вересень Київ, Україна

Військовий експерт Юрій Кочевенко впевнений, що досягнення миру в Україні шляхом дипломатії - наївне розуміння ситуації.



За його словами, домовленості в міжнародному форматі навряд чи принесуть Україні мир і безпеку, оскільки Росія не планує відмовлятися від свого головного завдання - тиску на Київ як в політичних, так і у військових аспектах.

Росія прагне всілякими засобами дотиснути Україну й змусити Київ піти на глобальні поступки. Кремль шантажує Зеленського, намагаючись примусити українську сторону сісти за стіл переговорів з бойовиками "ЛДНР", щоб перевести російсько-українське збройне протистояння на сході країни в площину нібито громадянського конфлікту.



"Російська Федерація має досить чітку та очевидну для всіх стратегію - вона тисне на Україну всіма засобами, за допомогою залякування, погроз, постійного ризику активізації бойових дій. Крок за кроком, через маленькі поступки вона дотискує українську владу до того, що ми відступаємо, здаючи свої національні інтереси", - вважає експерт.



Також він зазначив, що головним завданням Кремля є легітимація бойовиків "ДНР" і "ЛНР". Москва прагне до того, щоб Україна почала політичні переговори з представниками російських незаконних збройних формувань. За умови реалізації такого сценарію росіяни отримають можливість абстрагуватися від конфлікту на Донбасі.



"Зараз їхня мета номер один - змусити Україну визнати так звані республіки, крайньою мірою, де-факто, легітимізувати їх в переговорному процесі, щоб це дало можливість дистанціюватися від конфлікту, щоб Росія могла сказати: ну ось, громадянська війна, Україна веде прямі переговори з цими "республіками", а ми тут зверху можемо "посприяти", - сказав аналітик.



Наостанок Кочевенко додав, що Росія влаштувала "військовий тероризм" на Донбасі й продовжує шантажувати Зеленського.



"Росіяни вбивають українських військових, а українці звинувачують в цьому Зеленського. Росіяни це розуміють і продовжують це робити, шантажуючи Зеленського - мовляв, якщо ти не підеш на поступки, ми зараз тут почнемо", - підкреслив Юрій Кочевенко.