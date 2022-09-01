Військовий експерт пояснив, навіщо Британія передає Україні військові кораблі

Він розповів, що про це йшлося до повномасштабного вторгнення росії, а в окупованому зараз Маріуполі британці навіть почали будувати свою інфраструктуру, яка зараз зруйнована або захоплена.

«Це не зненацька. Більше того, не просто передадуть, а вже ведеться підготовка моряків, про це заявлялося. А в нас війна рано чи пізно буде закінчена і потрібно буде далі відбудовувати і флот у тому числі. Йдеться не про те, що ці кораблі вам завтра передадуть і десь поставлять», — пояснив військовий експерт.

Левін прогнозує, що передача кораблів може відбутися восени.

«Ситуація кардинально змінюється. Якщо у нас кілька місяців тому на повному серйозі чекали висадки в Бессарабії та Одесі, потім ми звільнили острів Зміїний, а ракети змусили російський флот відійти на бази, а деякі навіть перемістилися ще далі, з Криму саме на бази самої росії. Повинна була відбутися така ситуація, що південь і Херсон буде блоковано і звільнено, тоді це можливість, катери, тральники чи патрульні катери, кораблі надходитимуть до оновленого флоту України», — розповів він.

Військовий експерт зазначив, що всі довоєнні замовлення продовжують працювати, оскільки «Україна за три дні не впала і вона не впаде, залишиться такою, як була, з тим урядом, який обирали люди».

Також Левін нагадав, що у Туреччині продовжують будувати для України корвети Ада.

«Завтра росія сяде підписувати якийсь ганебний документ з Україною, де на умовах України диктуватимуться далі післявоєнні реалії, і якраз уже готуватимуться кораблі до спуску на воду та передачі Україні з тієї ж Туреччини, Британії, і моряки вже будуть готові, які зараз проходять підготовку», - прогнозує він.