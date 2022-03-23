Військовий експерт із Великобританії Джастін Бронк про своє бачення подальшого розвитку подій в Україні

Старший науковий співробітник з авіації та військових технологій Королівського інституту об'єднаних озброєнь (RUSI) Джастін Бронк висловив свою експертну думку щодо запровадження безпольотної зони над Україною. У своєму онлайн-журналі RUSI Defens Systems, редактором якого є, він опублікував велику статтю під назвою « Безпольотна зона України була б неефективною, небезпечною та подарунком для Путіна ».

Експерт визнає, що безпольотна зона над Україною звичайно б захистила мирне населення і вимоги щодо її запровадження з боку західних країн цілком зрозумілі, але вважає це серйозною політичною та військовою помилкою.

По-перше, на думку Джастіна Бронка – це був би серйозний ескалаційний крок, який мав би на увазі знищення будь-якого російського літака в повітряному просторі України та поразку засобів протиповітряної оборони.. По-друге, є небезпека дружнього вогню, адже армії України та Росії застосовують однакове озброєння та літаки.. Крім того, кампанію було б неможливо обмежити територією України, оскільки чотири дивізіони ЗРК великої дальності С-400 перебувають у Білорусі та в анексованому Криму. Також задіяння цих ЗРК дозволить нейтралізувати паливозаправники, а отже, зробить неефективною винищувальну авіацію західних країн над центральною, південною та східною Україною.

На цю тему висловлювався і оглядач німецької Die Welt Герхард Хегман у статті «Що означає для Заходу застосування ракети Кинжал» . На думку Герхарда Хегмана , ще одним «нерозв'язним» завданням для введення безпольотної зони є застосування противником гіперзвукової зброї «Кинжал». Ракета, за деякими даними, розвиває швидкість, що перевищує швидкість звуку в п'ять-десять разів і не залишає часу на її знищення після розпізнавання. Хегман наголошує, що фахівці НАТО визнають дієвість Кінджалів і не можуть нічого протиставити. Хегман загострює увагу, що під час атак на військові об'єкти в населених пунктах Делятин та Костянтинівка, ракета несла звичайний боєзаряд, але здатна нести і ядерну боєголовку потужністю від 100 до 500 кілотонн, що у кілька разів перевищує потужність американської бомби скинутої на Хіросіму.

Про це говорить і президент США Джо Байден: «у неї така ж боєголовка, як у будь-якої іншої ракети. Великої різниці немає, крім того, що її майже неможливо зупинити. І хоча епітет «майже» вселяє надію, але треба розуміти, що поки що, зброї здатної нейтралізувати ракету Кинжал немає, а в умовах повільного просування військ по Україні та необхідності пояснювати власному населенню втрати в живій силі та техніці – це означає найвищу ймовірність блискавичної ескалації з сторони Кремля.

Крім того, Джастін Бронк виступає проти безпольотної зони, оскільки вважає, що єдина відповідь на російську агресію легко може бути підірвана НАТО, навіть якщо її втручання буде виправдане «коаліцією добровольців». На його думку, набагато ефективніше продовжувати постачання ПЗРК та ЗРК радянського виробництва, які ще є на складах східних держав-членів НАТО.. Навіть постачання літаків МіГ-29 так не виправдають себе, адже демонтаж секретного обладнання стандартів НАТО, яке не повинно потрапити до України, а також навчання українських пілотів займе небагато часу і викличе великий політичний резонанс.

Таким чином, на думку Джастіна Бронка, будь-які спроби країн НАТО встановити безполітну зону, які неминуче спричинять прямий бій російської авіації з винищувальною авіацією Альянсу, послужать доказом екзистенційної загрози з боку Блоку і виправдають «вторгнення на випередження», цей «подарунок» так необхідний сьогодні для підтримки чинної влади Кремля.