Військові злочини рашистів на власній території

Рашисти відомі своїм цинізмом. Вдаючись до тактики терору в операціях "під чужим прапором", окупанти вбивають своїх громадян. Так уже траплялося наприкінці 90-х, коли ФСБ організувала низку терактів у російських містах, щоб звинуватити у цьому чеченців та запровадити війська до їхньої країни.
Рашисти атакували окупований Донецьк, звинуватили у цьому українську сторону, щоб переконати народ у правдивості пропагандистських заяв проти українців.
Також були атаковані білоруські міста для того, щоб виправдати введення армії Білорусії в Україну.
Крім того, окупанти готують "операцію під чужим прапором" і збираються вчинити теракти в російських містах - Білгороді, Ростові-на-Дону та інших прикордонних селищах.
Уряд рашистів почав залучати до війни все більше ненавчених курсантів і терміновиків, що також, по суті, є військовим злочином, адже вони відправляють цих людей на забій без належної підготовки.
Недаремно сенат США визнав "злобного карлика" військовим злочинцем. На цього “керівника” слід оголосити міжнародне полювання, як на терористи №1 у світі. Фізична ліквідація однієї людини дозволить зберегти десятки тисяч життів.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі