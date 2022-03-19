Військові злочини рашистів на власній території

Рашисти відомі своїм цинізмом. Вдаючись до тактики терору в операціях "під чужим прапором", окупанти вбивають своїх громадян. Так уже траплялося наприкінці 90-х, коли ФСБ організувала низку терактів у російських містах, щоб звинуватити у цьому чеченців та запровадити війська до їхньої країни.

Рашисти атакували окупований Донецьк, звинуватили у цьому українську сторону, щоб переконати народ у правдивості пропагандистських заяв проти українців.

Також були атаковані білоруські міста для того, щоб виправдати введення армії Білорусії в Україну.

Крім того, окупанти готують "операцію під чужим прапором" і збираються вчинити теракти в російських містах - Білгороді, Ростові-на-Дону та інших прикордонних селищах.

Уряд рашистів почав залучати до війни все більше ненавчених курсантів і терміновиків, що також, по суті, є військовим злочином, адже вони відправляють цих людей на забій без належної підготовки.

Недаремно сенат США визнав "злобного карлика" військовим злочинцем. На цього “керівника” слід оголосити міжнародне полювання, як на терористи №1 у світі. Фізична ліквідація однієї людини дозволить зберегти десятки тисяч життів.