Військовослужбовця України судитимуть за держзраду

Восени 2021 року, співробітниками правопорядку Херсонської області, було виявлено колишнього льотчика, який сприяв переправленню російських військових на територію півострова Криму для подальшого його захоплення.

“Обвинувачений брав участь безпосередньо в блокуванні території, у тому числі диспетчерського пункту та злітно-посадкової смуги аеропорту, для недопущення приземлення літаків, що прямували з материкової частини України до Криму. Колишній військовослужбовець допоміг ЗС РФ встановити контроль за діяльністю аеропорту та РСП «Кримаерорух». Він координував роботи диспетчерів щодо польотів російських військових літаків, на яких військовослужбовці держави-окупанта переправлялися до Криму, а також передавав представникам ЗС РФ інформацію про переміщення літаків над повітряним простором півострова”, - повідомили у прокуратурі.. За матеріалами справи, зрадник батьківщини загрожує до 15 років позбавлення волі.

У який момент у людини виникає думка допомогти в окупації рідної землі? Такі злочини ще гірші за дії окупантів, які хоч і порушують права людини, міжнародні права тощо, проте це ворог та іншого ставлення від нього очікувати не доведеться. В даному випадку військовослужбовець, який давав клятву захищати батьківщину, а отже, мав довіру, цинічно зрадив Україну на користь інтересів диктатора сусідньої країни. Такі люди заслуговують найсуворішого покарання.