13:34 21 червня Київ, Україна

Чергове висловлювання плішивого карлика, що приріс до посади президента рф, підкреслює цинізм і відчуженість від реального світу: “Противник б'є по житлових кварталах. Ніяк не можу зрозуміти. Заради чого, у чому сенс. Військового сенсу жодного”.

Мабуть, для будь-якого українця, який не обтяжує свій розум роспропагандою, висловлювання путіна шокує і забирає дар мови. Немає сенсу навіть перераховувати, скільки разів росія била по житлових будинках в Україні, які навіть поряд не перебували з військовими об'єктами. У цьому божевільний дід сенс бачить? Чи для агресора, як без п'яти хвилин країни-спонсора тероризму, це просто норма?

У той самий час Путін все більше стає схожим на популіста. Говорячи про удари ЗСУ по житлових кварталах, він не наводить жодної конкретики. Навіть так звані "військкори" рф, коментуючи роботу українських захисників, говорять про роботу російської ППО, що погіршується, і не може захистити військові об'єкти.

Удари по "житлових кварталах", мабуть, це ніщо інше, як атака дронів на москву, а також, ймовірно, руйнація цивільної інфраструктури в Білгородській, Курській областях. І якщо в прикордонних з Україною територіях агресор використав власну артилерію, оскільки не зміг нічого іншого протиставити роботі РДК та легіону «Свобода Росії», то цілі в москві, як, наприклад, резиденція путіна в Ново-Огарьово, навряд чи можна назвати “цивільною інфраструктурою”.