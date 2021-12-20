Військовий стан в Україні

Про ймовірне запровадження військового стану в Україні розповів народний депутат фракції «Слуга народу», член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Вениславський: “Якщо з потенційної загрози ми побачимо реальну загрозу, зростання агресії, то, звичайно ж, може бути запроваджено і військове становище – відповідно до Конституції та закону України”.

Водночас Вениславський заявив, що на цей момент такої потреби немає, оскільки немає реальної агресії.

Інформація про можливий напад Росії на Україну розтиражована багатьма ЗМІ, зокрема, й російськими, але немає достовірних фактів, що реальне вторгнення відбудеться. Однак у РФ ці новини, як завжди і всі, спростовуються. Це, втім, не дає підстав вважати, що Кремль не зробить найбільшої дурниці за всю свою історію з часів розвалу СРСР.

Введення воєнного стану країни стане необхідністю у разі нападу Росії, до такого варіанту подій необхідно бути готовими.