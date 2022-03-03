Військова пропаганда у Росії

"Роскомнагляд" почав блокувати "YouTube", "Facebook" і навіть "Вікіпедію". Остання потрапила під санкції за те, що створила інформацію про російське вторгнення під назвою «Російсько-українська війна», а вживання слово «війна» щодо дій окупантів на території країни агресора заборонено.

Портал, створений в Україні для пошуку мертвих або полонених російських солдатів окупантів, також був заблокований у Росії. Рашисти бояться того, щоб люди дізналися правду про справжні втрати російської армії. Це може спровокувати бунт росіян усередині країни.

Найбільш цинічним кроком путіністів стала пропаганда у школах. Дітям повторюють слова їхнього “президента” під час звернення до народу 22 лютого, коли він зробив свою помилку та визнав “незалежність” терористичної республіки на непідконтрольній території України. Проте серед дітей все частіше можна почути вигуки “Слава Україні” прямо на уроках, адже вони краще за дорослих розбираються, де шукати правду про те, що відбувається. За це вчителі прямо під час занять загрожують розбірками з ФСБ для них та їхніх батьків.

Незважаючи на старання рашистів, правда все ж таки знаходить свою ціль на території ворога. Люди виходять на мітинги, а жінки звертаються до “Комітету матерів військових”, щоб їхні сини повернулися з України. Ця заслуга всіх українців, хто активно розповсюджує інформацію про російських окупантів в Інтернеті. Разом ми сила, тому ворог зазнає поразок на всіх фронтах.