Військова допомога Україні від союзників

У міжнародному аеропорту "Львів" приземлився транспортний літак із Канади. На борту була стрілецька зброя, призначена для Збройних сил України. "Отримали військову допомогу у вигляді снайперських гвинтівок, автоматичних гвинтівок, кулеметів із оптичними засобами прицілювання, пістолетів, приладів нічного бачення, спостереження та спорядження", - прокоментували подію на сайті Міністерства оборони України.

Водночас Надзвичайний та Повноважний посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що ведуться переговори з Англією про нові постачання озброєння для Києва. Лондон лише за 2021 рік виділив нашій країні понад 1 млрд фунтів фінансової підтримки, а також поставив велику кількість озброєння.

Підтримка Канади та Великобританії повинна бути прикладом іншим західним лідерам, як вони можуть сприяти безпеці власних країн, перед російським агресором. Надання зброї Україні є одним із стримуючих факторів ескалації конфлікту.