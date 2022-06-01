Військова допомога для України, хто надає, а хто лише розмовляє

У той час як президент США Джо Байден прийняв рішення відправити в Україну 11-й пакет військової допомоги на 700 мільйонів доларів, який включатиме американську реактивну систему залпового вогню на колісному шасі HIMARS, РЛС, додаткові комплекси Javelin, а також протитанкові озброєння, артилерійські снаряди, кілька вертольотів, бронеавтомобілі, а також додаткове обладнання, наш улюблений ЄС не сходить з ручника.

Помітних та значних постачань легкого озброєння не було весь квітень, а Німеччина скоротила постачання зброї в Україну до непристойного мінімуму, не виконавши навіть домовленостей щодо постачання до Польщі, замість переданих нам танків.

США тільки з початку війни передали військовій допомозі Україні на 4,5 мільярда доларів, що майже дорівнює річному бюджету нашої країни. При цьому відкритого конфлікту з РФ Штати всіляко уникають і при передачі HIMARS кілька разів взяли обіцянки від керівництва України, що ця зброя не вражатиме цілі на території РФ, хоча всі їхні характеристики просто кричать про таку можливість. Також США запевняють, що цими поставками не намагаються затягнути конфлікт, а лише надають українцям можливість захищатися.. Вже і загрози застосування Росією ядерної зброї все частіше називаються малоймовірною бравадою та маренням.

Система М-142 HIMARS є модернізованою версією РСЗВ М-270, яка може бути обладнана однією з двох типів пускових установок ракет. Одна з яких дозволяє запускати шість 227 мм керованих ракет одночасно, а друга - одну тактичну ракету великої дальності ATACMS. Такі системи вже стоять на озброєнні Польщі та Румунії.

Дальність дії майже вдвічі більша ніж у поставлених раніше гаубиць М777 і хоч тактичні ракети ATACMS з дальністю 300 км не поставлятимуться, наявних потужностей вистачить для того, щоб вражати російську артилерію, самим не потрапляючи під її вогонь. Можливо якби раніше завданих по російській території ударів не було, то США і зважилися б на постачання ракет ATACMS, проте військові експерти сходяться на думці, що системи HIMARS все одно здатні змінити розстановку сил, що склалася на даний момент.

Поки США рішуче підтримують Україну, в ЄС не вщухають суперечки про 9 мільярдів доларів.. не можуть навіть визначитися, чи це кредити, чи безоплатна допомога, і в яких частках країни ЄС братимуть участь.

Не дуже справи і з економічною підтримкою з боку ЄС. Нафтові санкції, які були прийняті 30 травня, канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав « рішучими », хоча за фактом це швидше гучний струс повітря, адже поправок та застережень до прийнятого 6-го пакету більше ніж обмежень та заборон. ЄС власноруч перенаправив потоки російської нафти до Азії, давши ще при цьому фору на 8 місяців. А які брудні чвари супроводжували узгодження 6-го пакету санкцій, навіть не хочеться говорити, кожна країна виторговувала собі преференції міцно забувши про принципи, що лежать в основі європейського об'єднання.

Війна в Україні стала своєрідним тестом на міцність для ЄС, де основне питання в тому, чи європейські держави продовжуватимуть допомогу санкціями, зброєю та політичним тиском, якщо економічна ситуація в їхніх країнах різко ускладниться.