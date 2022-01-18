Військова напруженість між США та РФ посилюється в повітрі та на землі в усьому світі

20:04 03 вересень Київ, Україна

Відносини Росії та США стають все більш напруженим, зіткнення американських і російських військових спостерігаються все частіше, пише The New York Times.

На думку аналітиків, російські провокації триватимуть доти, поки адміністрація США не почне діяти більш агресивно та не вкаже Росії на те, що спроби підірвати американські інтереси їй дорого обійдуться.



Над Чорним морем російські винищувачі неодноразово йшли на зближення з бомбардувальником ВПС США B-52; часом їх розділяло не більше 30 м. Неподалік від Аляски американська авіація перехопила шість російських військових літаків. У Сирії після того, як російський бронетранспортер свідомо протаранив американський патруль, травми отримали сім військовослужбовців США, пише The New York Times.



Минулого тижня протягом всього декількох днів вуглинки напруженості між американськими та російськими військовими спалахнули відразу в декількох точках по всьому світу. В результаті нещодавніх сутичок й без того напружені відносини між Вашингтоном і Москвою стали ще більш натягнутими.

Це дало можливість кандидату в президенти США Джо Байдену дорікнути Дональду Трампу в тому, що він не потрудився публічно підняти тему сирійського зіткнення: «Ви чули, щоб президент про це хоча б словом обмовився? Щоб він хоча б пальцем поворухнув?» Байден також розкритикував американського лідера за те, що той не підняв тему російських нагород за голови американських військових в Афганістані під час телефонних переговорів зі своїм колегою Володимиром Путіним.

Вищезазначені епізоди сталися в той час, як критики Трампа говорять про те, що президент не тільки проігнорував висхідну агресію Росії стосовно Заходу, але й займається потуранням Москві. Зокрема, американський лідер скоротив військову присутність США в Німеччині на 12 тис. осіб, а також запросив Путіна на розширене засідання групи G7 попри те, що Росію виключили з цієї організації після анексії Криму у 2014 році та нападів на східну Україну.

Періодичні сутички в повітрі, на морі та на суші між Москвою та Вашингтоном, які змушують згадати про часи холодної війни, відбуваються протягом останніх двох років в рамках наростального суперництва між двома державами. Однак останнім часом американські чиновники відзначають сплеск подібних епізодів, до того ж ці інциденти збільшують ймовірність нещасного випадку.

«Схоже, що в останні місяці Росія активізувала свої агресивні дії, - зазначив з цього приводу генерал сухопутних сил США у відставці Кертіс Скапаротті. - Підозрюю, що вони побачили вікно можливостей і вирішили поводитися більш агресивно з урахуванням того, що вся увага звернена на коронавірус. Гарний час, щоб додати трохи стресу?».

Що ж стосується сирійського інциденту, то Росія все частіше стикається з американськими військовослужбовцями в цьому регіоні, порушуючи таким чином, угоду триматися один від одного якомога далі.

На відео, які з’явилися в Twitter, видно, як російські та американські транспортні засоби їдуть по відкритому полю. Потім російський транспорт йде на зближення з американською машиною та таранить її. У цей час над американцями на низькій висоті баражує російський вертоліт. В результаті цей інцидент став приводом для взаємних звинувачень.



Зокрема, за словами офіційного представника Центрального командування капітана Білла Урбана, росіяни агресивно та безвідповідально переслідували конвой коаліції, після чого врізалися в бік американського транспортера, в той час, як російський вертоліт здійснив маневр на надзвичайно низькій висоті. Все це сталося після того, як російським і американським силам не вдалося налагодити канал зв'язку, з тим, щоб домовитися щодо проходу через район в Східній Сирії.



Тим часом в декількох тисячах кілометрах від Сирії суперництво Москви та Вашингтона знову дало про себе знати, коли американські F-22 перехопили шість російських протичовнових літаків Ту-142 в 50 морських милях від узбережжя Аляски.



За словами американських чиновників, хоча Росія іноді промацує подібним чином повітряний простір неподалік від США та Канади, останнім часом подібні інциденти стали надто частими.

«У цьому році ми здійснили більше десятка перехоплень - рекордний показник за останні роки», - зазначив глава Об'єднаного командування протиповітряної оборони північноамериканського континенту генерал-лейтенант Глен Ванхерк.

На думку аналітиків, подібні російські провокації будуть тривати до тих пір, поки адміністрація Трампа не почне діяти більш агресивно.





