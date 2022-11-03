На чолі росії стоїть мафія

09:18 03 листопада Київ, Україна

Введення західних санкцій сильно вдарило по економіці рф. Одним із найсерйозніших ударів стала заборона на продаж валют європейських країн. Щоб заповнити запаси іноземних грошей, кремль збільшив постачання героїну та нелегальне ввезення тютюнової продукції до країн Європи. Про це повідомляє видання «Vice» з посиланням на джерела у західних розвідках та поліції.

Мафія завжди платила уряду за “дах” та право на провадження злочинної діяльності. Однак у росії все інакше. Кремль і є мафія. 90-ті дали можливість криміналітету захопити владу. Згодом, основний прибуток злодії почали отримувати з цілком легального бізнесу – торгівля вуглеводнями, металами, сільгосппродукцією, озброєнням. Однак після вторгнення в Україну, цивілізований світ блокував цю можливість, і нелегальний бізнес знову набув колишніх масштабів. Єдине, що залишалося незмінним усі ці роки – методи ведення бізнесу та мова. Як показує історія – гопник може сісти у крісло президента, але не перестане бути гопником.