«Замість подарунків – порожні коробки»: як вітають дітей представники ВДТРК

Інцидент стався 31 грудня. Напередодні новорічного свята волонтери вирішили організувати вітання для дітей у Російському онкологічному науковому центрі імені Блохіна. На прохання провести свято відгукнулися представники Першого каналу. Вони надали акторів для ролей Діда Мороза та Снігуроньки, а також 4 мішки подарунків для дітей. Варто зазначити, що захід був не безкоштовним, а всі супутні витрати взяли він волонтери.

Після привітання артистів Дід Мороз сказав голосно, у мікрофон, що приготував для дітей подарунки. Після того, як мішки були передані, артисти швидко поїхали. За словами одного з волонтерів, Вікторії Бірюкової, за хвилину їй зателефонувала одна з матерів дитини і попросила підійти, щоб подивитись на “подарунки”: “Яке ж було моє здивування, точніше сказати – шок, коли в мішках опинилися порожні сетки коробок, без подарунків дітям! Багато різних наборів коробок, складених за принципом матрьошки – одна в іншу. І все!”, - каже Бірюкова.

Незабаром після публікації матеріалу в соціальну мережу, з волонтером зв'язалися актори, які виконували роль казкових персонажів і заявили, що вони не причетні до зникнення подарунків, а представники «Першого» каналу вибачатися не стали і сказали, що подарунки вкрали і вони повернуться до поліції. Однак тут же запропонували "як певну компенсацію" 100 кіндер-сюрпризів (до речі дітей у лікарні знаходиться 300 осіб), пославшись на те, що "у каналу зараз грошей немає". Поспішаю заспокоїти, що подарунки діти все ж таки отримали, проте з особистих вкладень тих самих волонтерів.

Держфінансування, безпосередня підтримка Путіна, офшорні рахунки тощо. Список багатомільярдного фінансування можна перераховувати довго, а окремі джерела доходів заслуговують на окремі матеріали розслідування. Все це стосується «Першого» каналу. Росія, ВДТРК, путінізм – стабільність. Вчинки кажуть самі за себе.