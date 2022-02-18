Втручання Путіна в хід місцевих виборів в Україні

Люк Хардінг, який як спеціальний кореспондент The Guardian певний час працював в Москві, поділився своїми спостереженнями в інтерв'ю українській журналістці. Зокрема, питання стосувалося майбутніх місцевих виборів в Україні і ставлення до них Володимира Путіна.

- Люк, ви давно вивчаєте методи російського впливу. І, можливо, у вас є рекомендації, як йому протистояти. Як ви знаєте, в Україні близько півтора місяця зберігалося перемир'я. І не так давно глава так званої "ДНР" заявив про заплановані обстріли українських позицій. І позиції обстріляли в декількох місцях. Один військовослужбовець загинув і один був поранений. Все це відбувається на тлі місцевих виборів, де росіянам вигідно просувати проросійську партію кума Путіна. Як, по-вашому, далі може розвиватися ситуація і як потрібно реагувати Україні на подібні російські операції?

- Як ви й самі прекрасно знаєте, Україна сьогодні знаходиться на передовій: як в буквальному, так і в переносному сенсі цього слова. Мені доводилося бувати в Донецьку і Луганську як репортеру The Guardian і бачити все, що там відбувається, - всі ті страждання, які українці отримали в результаті російської агресії та втручання Кремля у внутрішні справи України.

Ніхто, крім Путіна, не вміє так майстерно жонглювати домовленостями та переривати діалог там, де йому це стратегічно вигідно. Тому в світлі майбутніх виборів, природно, він буде втручатися. Кремль збирається просувати одних кандидатів і "мочити" інших, неугодних йому.