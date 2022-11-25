Вплив Путіна до ЄС падає

20:23 24 листопада Київ, Україна

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Путіна вивести війська з України, паралельно знущаючись з господаря Кремля, що він злякався поїздки на саміт G20. Еммануель Макрон перестав спілкуватися з Путіним, переорієнтувавшись на главу КНР Сі Цзіньпіня, який, на його думку, має заспокоїти російського диктатора. Обидва лідери вели досить неоднозначну політику щодо Кремля після початку повномасштабного вторгнення Росії до України.

Їхня позиція змінилася в останні кілька тижнів, коли обидва почали заявляти про додаткові поставки озброєння Києву та збільшення фінансової підтримки. Ймовірно, причиною був підрив газопроводу на дні Балтійського моря, що призвело до ліквідації залежності країн ЄС від російського газу.

Так чи інакше, крім Орбана та деяких маргіналів, які займають далеко не першочергові пости в країнах Європейського Союзу, Путін більше не має підтримки в ЄС. Усі хочуть якнайшвидшого завершення війни в Україні. Але тепер, навіть гумані і західні політики, які раніше поділяли тенденцію умиротворення, стали агресивніше ставитися до Путіна та його божевілля.