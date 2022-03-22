Вплив коронавірусу на явку виборців
21:43 27 жовтня Київ, Україна
Є кілька причин, які вплинули на явку виборців - небажання брати участь в політичному житті країни, загальна апатія і пандемія.
Так вважає політолог Олег Саакян.
«Епідемічні загрози стали основним фактором зниження явки виборців. До цього додалася апатія в результаті діяльності політичної еліти, але саме пандемія втримала значну частину виборців від походу на вибори», - сказав Саакян.
Експерт зазначив, що рівень явки на місцевих виборах під час епідемії стане психологічним бар'єром й надалі.
«Я думаю, що десь в районі 5% явки ми втратили через епідемію. Близько 35%, щоправда, не катастрофічно низький показник. Якщо подивитися, як вибори під час карантину пройшли в інших країнах, то Україна перебуває в загальному тренді. І з точки зору відмови від політичної участі, і загального рівня апатії. Але це мало не найнижча явка за всю історію України, і точно вона створила певний психологічний рубіж, який буде надалі активно використовуватися для оцінки політики», - сказав Саакян.
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