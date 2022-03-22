Вплив коронавірусу на явку виборців

21:43 27 жовтня Київ, Україна

Є кілька причин, які вплинули на явку виборців - небажання брати участь в політичному житті країни, загальна апатія і пандемія.

Так вважає політолог Олег Саакян.

«Епідемічні загрози стали основним фактором зниження явки виборців. До цього додалася апатія в результаті діяльності політичної еліти, але саме пандемія втримала значну частину виборців від походу на вибори», - сказав Саакян.

Експерт зазначив, що рівень явки на місцевих виборах під час епідемії стане психологічним бар'єром й надалі.