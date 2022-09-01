Володимир Зеленський має намір переконати Китай відмовитися від російського ринку

Варто зазначити, що діалоги між лідерами країн будуються довкола спільних інтересів. Якщо таких немає, то ніхто не зв'язуватиметься просто заради світської бесіди.

Безперечно, Україна зацікавлена в тому, щоб якнайбільше держав відмовилися від торгівлі з росією, оскільки від цього залежить її можливість відновлювати свою військову техніку та виділяти гроші на війну. Серед західних лідерів Зеленський користується великою популярністю. Вони просто не можуть ігнорувати його, навіть якби й захотіли, оскільки населення їхніх країн не пробачить їм цього і навряд чи проголосує на майбутніх виборах за тих, хто відмовився допомагати Україні.

З Китаєм справа інакша. Будучи основним суперником США, Пекін веде свою гру. Йому надто важливо спостерігати за тим, що відбувається як на полях битви в Україні, так і за тим, як реагує Захід на російську агресію. У той же час Китай залишається більше в нейтральній позиції, ніж на будь-якій стороні. Для КНР, з одного боку, навіть вигідний конфлікт у центрі Європи, оскільки США витрачають свої ресурси на підтримку України, а отже, стають слабшими за Пекін.

Тим не менш, Зеленський вирішив "безпосередньо зв'язатися з Китаєм, щоб зупинити вторгнення рф", про що заявили західні ЗМІ. Для голови Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіня український президент, ймовірно, не має значення. Шанс контакту дуже малий. Більше того, Україна навряд чи зможе запропонувати Китаю рівнозначний обмін на російському ринку.

У той же час, сама заява Зеленського про те, що він "безпосередньо готовий зв'язатися" з Сі Цзіньпінем, в обхід США або інших посередників, спрямована безпосередньо голові КНР, є "плювком" в обличчя путіну. Кремль позиціонує себе як "великого і головного союзника" Китаю. Однак це не так. Президент України чітко окреслив суть майбутньої розмови і реакція Пекіна має бути у будь-якому разі.

Ескалація навколо Тайваню дає шанс на успіх в амбітному запиті Зеленського. По-перше, якщо Китай відмовить, це означатиме, що він як мінімум побічно підтримує росію в її агресії проти України, хоча неодноразово запевняв у зворотному.. Це дасть можливість США заявити про створення робочої групи з розробки пакету санкцій проти Пекіна, зокрема через ескалацію у Тайвані. По-друге, незважаючи на свої погрози “збити літак американського сенатора”, розпочати війну проти Америки тощо, Китай не дотримався обіцянки і на це звернув увагу весь світ. Сі Цзіньпінь втратив частину свого політичного капіталу, показавши, що його погрози США нічого не варті. Конкретна пропозиція Зеленського нарешті взяти участь у конфлікті, в якому беруть участь перші економіки світу, надасть шанс КНР трохи реабілітуватися на світовій арені, а також деескалувати ситуацію з Америкою, яка також не бажає зараз посилювати кризу, що назріла. По-третє, якщо діалог все ж таки відбудеться, незалежно від його результату, це покаже Путіну, що за його спиною, його, так званий, “головний союзник”, обговорює варіанти щодо приєднання до санкцій проти росії безпосередньо з Україною. З країною, яку його пропаганда називає "маріонеткою Заходу".

Зеленський вибрав слушний час для того, щоб висунути таку пропозицію Китаю. У будь-якому разі, він нічого не втрачає, однак одночасно ставить “вилку” відразу двом тоталітарним режимам світового масштабу.