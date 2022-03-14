"Вконтакте" - притулок для ультраправих активістів

11:15 19 жовтня Київ, Україна

Антимасочники та ультраправі активісти, чиї акаунти Google і Facebook активно блокуються, почали масово йти на російську платформу Вконтакте



При цьому у експертів ця міграція викликає занепокоєння: близька до російської держави соцмережа може скористатися з цієї ситуації для дестабілізації обстановки на Заході, попереджають вони.

«Російський "Вконтакте" став притулком для переважної більшості ультраправих (активістів), оскільки там вони мають набагато більше свободи говорити, що хочуть. Вони можуть виражатися набагато різкіше», - вважає фахівець зі стратегічних комунікацій та спостереження за екстремістами Гільєм Альяга.

За його словами, відомі члени праворадикальних рухів Франції та кілька неонацистських груп, заборонених американськими інтернет-гігантами, також вже приєдналися до VK і досі не були видалені з цієї соцмережі.



На думку Хосе Фернандеса, викладача кібербезпеки в Політехнічному інституті Монреаля, безпека даних в російській мережі не краща або гірша, ніж на будь-якій іншій цифровій платформі.

«Але ризик маніпуляцій на політичному і моральному рівні набагато вищий. Ми знаходимося в абсолютно іншому геополітичному контексті. У Канади і США руки не настільки довгі, щоб юридично втручатися в те, що там робиться, як вони можуть це зробити з Facebook», - попереджає він.

«Вся поведінкова інформація, зібрана в цій мережі, має величезну цінність. VK використовує її для прогнозування поведінки. Мета цієї платформи - дестабілізація шляхом підривної діяльності», - впевнений Фернандес.

Співзасновник кафедри ЮНЕСКО щодо запобігання радикалізації і насильницькому екстремізму вважає, що «міграція» антимасочників у VK може незабаром призведе до втрати чисельності їхнього руху, однак загрожує виділенням більш агресивного ядра його прихильників.