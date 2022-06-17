Вклади країн на допомогу Україні

Завжди знайдеться той, хто скаже: я ж говорив… але як же все-таки приємно, коли власні висновки підтверджують відомі міжнародні видання. Хто насправді посилає допомогу Україні, ставить питання автор статті WSJ , і сам же на нього відповідає: США та прифронтові держави роблять свій внесок у протидію російській агресії. Франція? Ні.

Взагалі останнім часом президент Франції Еммануель Макрон не виходить із образу великого миротворця і з усіх трибун закликає Україну відновити переговори, хай навіть ціною територіальних поступок із нашого боку.. Адже домовлятися якщо й треба, то лише з сильних позицій, для чого Україні життєво потрібна допомога країн Заходу.

16 червня європейські лідери з Німеччини, Румунії, Франції та Італії під час візиту до Києва заявили про підтримку набуття Україною статусу кандидата у члени Європейського Союзу, але ці заяви не скасовують необхідності виконувати раніше заявлені зобов'язання.

Макрон, наприклад, обмежився обіцянкою надати Україні 6 самохідних гаубиць Caesar, на додаток до 12 переданих раніше, зовсім не солідно для провідної держави з претензією на лідерство.. Перебуваючи в Києві, Макрон начебто сказав, що хоче перемоги України, як відразу заявив про своє посередництво в переговорах про припинення бойових дій.. Довіра до нього була підірвана не так через його висловлювання про неприпустимість «приниження Росії», як за надто скромний внесок у допомогу Україні.

Кільський інститут світової економіки - незалежний некомерційний інститут економічних досліджень та аналітичний центр, що входить до найвпливовіших аналітичних центрів світу, підготував звіт, з якого випливає, що деякі країни суттєво допомагають Україні, а інші переважно говорять.

Всього з 24 січня по 7 червня 2022 року німецький аналітичний інститут відстежив 85 мільярдів євро міжурядових зобов'язань щодо фінансової, гуманітарної та військової допомоги.

Пальму першості тримають США із 42,7 мільярдами євро, проти виділених ЄС 27,2. Аналітики інституту загострюють увагу на тому, що внесок США вдвічі більший за той, який зробили країни, у яких війна практично за парканом.

Однак відзначаються і значні розбіжності в обіцянках та фактично надходження допомоги. США, наприклад, надали лише 48% заявленої «воєнної допомоги натурою», тобто військової допомоги, за винятком фінансової допомоги для військових цілей. Тільки близько 10% американської допомоги надходить безпосередньо у вигляді матеріалів або обладнання, таких як ракети або гелікоптери. Польща утримує друге місце, оскільки тільки у Варшави слова не розійшлися зі справою, і вони надали все, що обіцяли. Слідом йдуть Великобританія, Канада, Норвегія, Естонія та Латвія.

Отут і має стати соромно таким країнам як Німеччина, Франція та Італія яких обійшли за обсягом допомоги Латвія та Естонія.

Західні ЗМІ сильно змінили порядок денний і війна в Україні займає далеко не перші смуги, якщо взагалі висвітлюється, хоча вона далека від завершення.

Німецька служба зовнішньої розвідки (BND) залишає українському опору чотири-п'ять тижнів. Аналітики BND вважають за можливе, що до серпня Путін зможе контролювати весь Донбас. Щоб ці страшні прогнози не справдилися, необхідно привести стовпчики діаграми з обіцяною та переданою допомогою до балансу. На думку WSJ, саме про невідповідність допомоги, яку надають великі європейські країни, і варто поговорити в рамках саміту НАТО в Мадриді.