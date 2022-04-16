Внесок «Укрзалізниці» в боротьбу проти коронавірусу

16:18 19 листопада Київ, Україна

Протидія поширенню COVID-19 - спільна стратегія держави і бізнесу. В «Укрзалізниці» впевнені, що особистий внесок кожного дозволить прискорити завершення пандемії і запобігти повному краху економіки.

Днями керівник УЗ Володимир Жмак зустрівся з міністром охорони здоров'я України Максимом Степановим, під час зустрічі обговорили проблему пандемії і можливості УЗ в боротьбі з нею. В результаті вирішили, що залізничні лікарні «Укрзалізниці» по всій Україні оперативно будуть підготовлені і почнуть приймати хворих на коронавірус.

МОЗ же зі свого боку зобов'язався забезпечити ці лікарні всім необхідним для лікування коронавірусних пацієнтів, а також покрити витрати, пов'язані з цим.

З обговорення стало зрозуміло, що керівництво УЗ надало б повний комплекс послуг, включаючи фінансування, але той фінансовий стан компанії, в якому її залишили попередні керівники, не дозволяє це зробити.

Це не перша спільна акція «Укрзалізниці» і МОЗ. До того, як перейшли до загальноукраїнських масштабів спільної боротьби з епідемією, команда нового керівництва УЗ перепрофілювала деякі свої лікарні в Харкові, взявши на себе все фінансування, в тому числі і витрати на обладнання, для лікування коронавірусних хворих.

У жовтні генеральний директор Харківської залізничної клінічної лікарні №1 Віктор Лещенко розповів, як саме готували лікарні до прийому пацієнтів:

«Лікарня «зонується», щоб пацієнти не перетиналися між собою. Також завершуємо підготовку по відокремленню зон на трьох поверхах, де зараз є можливість кисневої підтримки хворих. Інші зони - на черзі до підготовки».

Цікаво, що не кожна державна лікарня підготовлена так ретельно, а команда «Укрзалізниці» продумала все до дрібниць. Може, тому що до керівництва нарешті прийшли професіонали?

Крім надання своїх відомчих лікарень для лікування пацієнтів з COVID-19, в «Укрзалізниці» не забувають про дотримання всіх протиепідемічних заходів в поїздах. Що конкретно робить «Укрзалізниця», щоб зменшити поширення «корони»?

Дезінфекція рухомого складу до і після кожного рейсу. На дезінфекцію кожного поїзда за один раз витрачається до 80 літрів антисептика. Під час проходження рейсу щогодини проводиться вологе прибирання з використанням засобів дезінфекції. Контролюється наявність масок у пасажирів. Збільшується кількість провідників і працівників воєнізованої охорони для додаткового контролю. Суворе дотримання маскового режиму і температурний скринінг співробітників. Місяць тому «Укрзалізниця» отримала партію з 500 тисяч масок, щоб забезпечити всіх своїх працівників засобами захисту. Збільшення кількості рейсів і пасажирських вагонів у складах. Дотримання дистанції між пасажирами не повинно позначатися на мобільності населення, вважають на «Укрзалізниці», тому компенсують скорочення місць в вагонах, що продаються, додатковими поїздами. У години пік запущені додаткові приміські електрички, щоб зменшити концентрацію людей в вагонах, де кількість місць неможливо регулювати. Зниження цін на проїзд в поїздах підвищеного комфорту. З листопада ціни на квитки в першому класі поїздів Інтерсіті+ знижені. Це дозволяє дотримуватися безпечної дистанції між пасажирами і не шкодити пасажиропотоку.

Як бачимо, незважаючи на посилення карантинних обмежень, в компанії впевнені, що такі відповідальні і розумні кроки дозволять здійснювати необхідну мобільність населення з дотриманням протиепідемічних заходів і знизити збиток для національної економки.

Якби подібна ситуація сталася за минулого керівництва, яке опікувалося тільки своїми кишенями, пасажирські перевезення не пережили б цього. Тільки злагоджена робота нової команди на чолі з Володимиром Жмаком дозволяє пасажирам як і раніше користуватися послугами залізниці.

На цей момент «Укрзалізниця» всіма силами бореться за збереження пасажироперевезень, щоб виконувати всі обов'язкові протиепідемічні заходи. Не допустити повного локдауну, при якому постраждає весь бізнес і економіка - одна з цілей Володимира Жмака і його колег.