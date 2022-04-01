Війни поки НЕ чекати ?!

16:49 05 липня Київ, Україна

Чи відбудеться зустріч Зеленського з Байденом найближчим часом, як це банально не звучить, але час покаже. І тільки зявилась інформація про перспективи такої зустрічі, в державі агресора РФ додались для когось серйозні, а для когось смішні перли стосовно вакцинації.

Як виявилось, РФ відмовилась від свого плану за короткий період вакцинувати більшу частину населення і пропагандисти різних сортів зосередились на давній прозаїчній фразі " це таємничій зговір темних сил". Ні 5 G інтернету, ні чіпуванню, а тепер ще й вакцина зробить з нас біороботів.

Напевно потрібно нагадати вельможному панству РФ, що більша частнина населення, вже і так біороботи, оскільки дозволяють собі щоб ними не керували, а правили. Доказ того, що населення раби і кріпосне право нікуди не ділось: люди і надалі змушені вганяти себе у борги через економічну ситуацію в країні, також існує чудове відношення до цінності людського життя верхівки РФ і доречі люди не мають змоги виїхати з країни... Та хто їх та де чекатиме... Надалі роздувається притча про те, що ми один нарід то різні...Як би там не було, ми чекатимемо нових видумок з боку РФ, адже новостний ефір потрібно чимось заповнювати і це будуть новини з РФ!

На мою думку зустріч Байдена і Зеленського нічого знакового для самого Зеленського не привнесе у найближчий час, навіть якщо така зустріч відбудеться.

Щодо війни?! Вона триває в Україні і на її кордонах.

Далі буде...