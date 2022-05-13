Визнання сторони ОРДЛО, як учасника перемовин

Російська Федерація не залишає надії втілення свого плану по визнанню «ДНР» та «ЛНР» як офіційного та визнаного світом суб’єкту.

В котрий раз Росія наголошує на тому, що Україна винна в тому, що не визнає представників ОРДЛО. Однак, чи існують будь – які причини для визнання даних територій, як окремого незалежного суб’єкту, як це вимагає Росія, відповідь – авжеж ні.

Донбас – це територія України, по іншому вона не може бути визнана адже відповідно до законодавства України, дані території належать Україні та українському народу. Також світова спільнота не визнає ОРДЛО, як окремий суб’єкт, тим паче частиною Росії.

Визнання Україною або світом незалежності «ДНР» та «ЛНР», належність даних територій не Україні призведе до перемоги Росії, адже це буде означати невпевненість в тому, що Донбас – територія України.

Кремль намагається проводити спеціальні інформаційні операції, метою яких є визнання світовим суспільством території Донбасу – як території Росії та окремого суб’єкту, тобто не частиною України, однак, всі намагання марні. Сьогодні Україна має підготовлених спеціалістів, кадрів, які розуміються на інформаційній війні, аналізують її сутність, способи та методи проведення, а також протидію даним діям. Саме тому України робить усе можливе, для повернення своїх територій та щоб захистити українців, та обов’язково досягне своєї мети!