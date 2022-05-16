Візит Меркель в Україну призначений на 22 серпня, чому?

На 22 серпня заплановано офіційний візит в Україну канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Показовий візит федерального канцлера за день до початку установчого саміту «Кримська платформа» виглядає вельми витонченим знущанням. Пані канцлер звичайно могла перенести візит або затриматися ще на один день, але не зробила цього.

Причина проста і зрозуміла. Захищаючи національні інтереси своєї країни, Меркель не бажає конфронтації з Росією, влада якої чітко дають зрозуміти, що країни-учасниці Платформи повинні готуватися до певних «болючим наслідків». Виходячи із заяви постпреда Криму при президенті РФ Георгія Мурадова, який мав необережність озвучити те, що і так читається червоним рядком в діяльності російського МЗС, «учасники саміту ставлять під сумнів територіальну цілісність РФ, зазіхають на її територію і життя громадян, що проживають на півострові» .

Ангела Меркель, з її авторитетом у світовій політиці, звичайно могла «не почути» подібних загроз і відвідати саміт, але все ж таки прийняла рішення цього не робити.

Виною всьому майбутні вибори, де від її особистого рейтингу і рейтингу її партії залежить шлях, яким піде Німеччина на чолі з новим канцлером. Їм цілком може стати анналах Бербок, яка зазначає, що Північний потік -2 «чітко спрямований проти України» і суперечить геостратегічним інтересам Європи. Однак рейтинги «Зелених» і її особисті, сильно похитнулися в зв'язку з корупційним скандалом, в якому вона опинилася замішана, забувши вказати в декларації деяку суму преміальних грошей. Цим скористався її головний суперник, глава Християнсько-демократичний союз Армін Лашет, який хоча і обурений незаконної анексією Криму, але активно захищає СП-2 і закликає відмовитися від «демонізації Росії».

Аби не допустити віддавати козирі в руки суперників і бути причиною виникнення пересудів про її участь в «Кримській платформі», фрау канцлер вирішила гострі кути обійти і на саміті не з'являтися.

Однією ж з можливих причин її візиту називають необхідність ще раз чітко озвучити позицію Німеччини по Північному потоку-2, і уберегти Зеленського від розгойдування цієї теми на майбутній зустрічі з Байденом у Вашингтоні. Те, що Німеччина пов'язує з будівництвом газопроводу свою енергетичну стабільність, вона ніколи не приховувала і постійний тиск на США з боку влади України грає проти правлячої еліти Німеччини, а попереду, як ми пам'ятаємо, вибори в Бундестаг.

Ще одним неприємним для Зеленського моментом є все зростаючий тиск Німеччини з приводу виконання Мінських угод та імплементації формули Штайнмайера. Найнеприємніше, що виконання Україною взятих на себе зобов'язань по Мінську-2 міцно ув'язується з гарантіями продовження транзиту газу через територію України після 2024 року. Втративши статусу країни-транзитера, Україна неминуче втратить значну частину політичної значущості для Європи.

Якщо підсумувати, то Меркель їде до Києва ще раз позначити позицію Німеччини і ЄС по ряду ключових моментів, зокрема СП-2 і врегулювання ситуації на сході України.

Мета Зеленського - не упустити можливість виторгувати у минає канцлера будь-яких преференцій у зв'язку з договором між США і Німеччиною по російському газопроводу, маючи дуже слабкі переговорні позиції.