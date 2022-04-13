Візит канцлера Австрії до москви

Результати переговорів канцлера Австрії Карла Нехаммера з "бункерним" стали більш ніж передбачуваними. За словами глави Австрії, це не був дружній візит - "мені потрібно було подивитися йому в очі після того, що я побачив у Бучі", - заявив канцлер. Водночас Нехаммер зазначив, що рашист не має наміру зупинятися, і хоче продовжувати війну, а визнавати провину у скоєному у передмісті Києва відмовляється, заявивши, що "у тому, що сталося, винна Україна".

Реакція "бункерного" не стала дивовижною. Людина, якщо її можна так назвати, відірвана від реальності, черпає інформацію з власної пропаганди та дезінформації ближнього оточення. Але, що справді дивує, то це особистий приліт канцлера Австрії. У той час як інші лідери або взагалі не ведуть переговорів з рашистом, через перераховані ознаки про його сприйняття дійсності, або звертаються до нього по телефону, прибуваючи в ілюзорному світі, тому що думають, що зможуть його зупинити розмовами, Нехаммер вирішив прилетіти особисто. Більше того, озвучена ним причина - "подивитися в очі після того, що сталося в Бучі" - м'яко кажучи, виглядає популістською відмовкою.

Відомо, що Австрія, разом із деякою кількістю політиків, довгий час після 2014 року виступала за підтримку відносин з агресором, скасування санкцій та відновлення співпраці з рашистами. Відвідування Нехаммером москви ставить під удар і так недостатню роботу Заходу. Не виключено, що в найближчому майбутньому можна буде спостерігати деякий розкол у ЄС, спровокований саме австрійськими політиками, як це зараз відбувається з боку Угорщини.