Вишеньки на похоронному торті «серійного ґвалтівника»

Кремль починає отримувати за заслугами. І це не «клацання проносу», це серйозний «удар під дих».

Світова спільнота перестала бачити в Росії велику державу. А якщо тебе не бачать з тобою не зважають, тебе не поважають, тебе ігнорують і просто забувають. Ти ніхто – Росія!

І навіть санкції – це «квіточки». А ось заяви світових та шанованих лідерів – це вже вишеньки на похоронному торті кремля.

Так, коментуючи слова глави МЗС Росії Сергія Лаврова щодо НАТО : « НАТО стало чисто геополітичним проектом, спрямованим на захоплення територій, що осиротіли після розпаду Організації Варшавського договору та Радянського Союзу », Колишній глава МЗС Польщі та чинний депутат Європарламенту Радослав Сікорський назвав Россі ».

Свою реакцію на твіт посольства Росії у Великій Британії з цитатою Лаврова європейський політик розмістив у своєму Twitter,

Сікорський відповів «зрозумілою для Росії мовою»: « Раз і назавжди, зрозумілою вам мовою. Ми не осиротіли, тому що ви не були нашим батьком. Швидше серійним ґвалтівником. Саме тому на вас не нудьгують. А якщо спробуєте ще раз, отримайте за яйцями».

Нагадаємо, 9 січня в Женеві (Швейцарія) відбувся перший раунд переговорів США та Росії щодо «гарантій безпеки». Державний секретар Ентоні Блінкен виключив поступки щодо територіальної цілісності України на переговорах з Росією. Він наголосив, що переговори ведуться не для того, щоби піти на поступки перед загрозою вторгнення Росії в Україну через вісім років після того, як вона окупувала Крим.

10 січня відбулася друга серія переговорів. Проходили переговори за зачиненими дверима, тривалість їх склала близько восьми годин.

Після переговорів глава російської делегації заявив, що Росія фактично поставила перед Заходом ультиматум – не озброювати всіх членів НАТО, які увійшли до складу Альянсу за останні 25 років, тобто усі постсоціалістичні країни.. Делегація США на переговорах із Росією відмовилася обговорювати ультимативні вимоги.

І скоро з Росією взагалі ніхто й нічого не обговорюватиме. І країни такої не буде! Так, буде Забайкалля, буде Сибір, буде Тюмень, буде Смоленськ, буде Пітер, буде Урал ...., Можливо навіть буде якась маленька московія ... але Росії НЕ-БУ-ДЕТ!