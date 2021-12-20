Віктор Таран: Кадирову повинна відповідати СБУ

07:07 20 липень Київ, Україна

Віктор Таран називав слова президента Чечні Кадирова провокацією щодо Володимира Зеленського і всієї України і пояснив, чому він не повинен відповідати на неї.

Загрози «особистої помсти» президенту Зеленському, що пролунали в заяві лідера Чечні Рамзана Кадирова, - це «банальна емоційна провокація». Так вважає український політолог Віктор Таран

Але є один суттєвий нюанс.

Кадиров образив не Зеленського, а всю країну, президентом якої він є.

«Не дивлячись на це, Зеленський не повинен персонально відповідати на образи і погрози Кадирова. Це не його рівень. На ці загрози зобов'язані відреагувати СБУ і Нацполіція. Вони повинні оперативно зробити відповідні заяви і порушити кримінальні справи. Тому що «Пацики» через «поребрика» розуміють виключно мову сили. Чи не відреагують - тиск на Зеленського та України буде посилюватися. І не тільки емоційний. Тому українські спецслужби, дійте. Якщо, звичайно, ви ще в країні залишилися ». Віктор Таран

Нагадаємо, Росія, яка нещодавно почала раптову перевірку своїх військ, стягує до кордону з Україною і в окупований Крим військову техніку і додаткові з'єднання.