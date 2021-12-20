Віктор Таран: Кадирову повинна відповідати СБУ

Віктор Таран називав слова президента Чечні Кадирова провокацією щодо Володимира Зеленського і всієї України і пояснив, чому він не повинен відповідати на неї.
Загрози «особистої помсти» президенту Зеленському, що пролунали в заяві лідера Чечні Рамзана Кадирова, - це «банальна емоційна провокація». Так вважає український політолог Віктор Таран
Але є один суттєвий нюанс.
Кадиров образив не Зеленського, а всю країну, президентом якої він є.
Нагадаємо, Росія, яка нещодавно почала раптову перевірку своїх військ, стягує до кордону з Україною і в окупований Крим військову техніку і додаткові з'єднання.
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