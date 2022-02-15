Віктор Ляшко: Ніхто не буде нікого закривати, якщо ми будемо дотримуватися санітарних норм

07:52 24 вересень Київ, Україна

Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я, поділився думкою про ситуацію, що склалася в країні.



Статистика, яка публікується щодня, - це дані, що спізнюються на 2-3 дні, але загальна тенденція до зростання числа інфікованих коронавірусом очевидна. Ситуація тривожна, але не критична - каже Ляшко.



Ніхто нікого закривати не буде, якщо ми будемо дотримуватися протиепідемічних норм, і епідемію можна буде контролювати.



В Україні щодня проводиться від 25 до 30 тисяч ПЛР-тестів. На вихідних трохи менше. У державних і комунальних закладах охорони здоров'я проводиться 80% тестів і це - безкоштовно.



Чи є ефективним поділ на карантинні зони?

Там, де ми вводимо суворі обмеження - червоні зони, якщо місцева влада до цього ставиться уважно, є позитивні результати. Коли місцева влада їх ігнорує та видає певні розпорядження, то є й наслідки цих розпоряджень, вони розслідуються, і за ці наслідки передбачена в тому числі кримінальна відповідальність.



Бізнес повинен створити умови для того, щоб люди могли спокійно пересуватися. Якщо це ресторани, то столики повинні розташовуватися на відстані 1,5 метрів. При таких умовах, якщо ми всі будемо їх дотримуватися, ніякого повного карантину не повинно бути в нашій країні. Межа - кількість зайнятих лікарняних ліжок. Інакше система охорони здоров'я може опинитися на межі колапсу, оскільки крім ковідних хворих у нас ще є люди з інфарктами, інсультами та іншими захворюваннями, кому невідкладна допомога повинна надаватися.



На сайті Міністерства охорони здоров'я публікується інформація про заповнювання ліжок по регіонах в 5-денній динаміці. Зараз в цілому по країні ми на межі 50%, але в різних областях різна динаміка.



З приводу чуток, які циркулюють в суспільстві, мовляв, після виборів 25 жовтня «все стане червоним, і нас закриють».



Повторюся: ніхто не буде нікого закривати, якщо ми будемо дотримуватися санітарних норм, і епідемію можна буде контролювати.



Люди не дотримуються цих норм, поки хтось із їхніх близьких не потрапляє в лікарню, особливо в реанімацію. Тому що здається, що це така легка хвороба і її легко переносять. Так, багато її переносять легко, але водночас, коли ми говоримо про необхідність носити маску, то мова йде і про турботу щодо людей старшого віку.



