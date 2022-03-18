Викриття российских шпігунів-організаторів терактів

08:39 17 червня Київ, Україна

З огляду на активність російських спецслужб в українському суспільстві, де російські «законсервовані» агенти впливу беруть активну участь у політичному житті країни, прикриваючись патріотичними гаслами «Слава Україні», нагадаємо про яскравий приклад агентурної роботи ФСБ та ГУ ГШ ЗС РФ.

Так, відомо, що збройну агресію по відношенню до України керівництво Росії готувало ще до 2010 року. А влітку 2013 року російські спецслужби перейшли до активної фази інформаційної війни: співробітники військової розвідки РФ влаштували показовий спектакль, який полягав у нібито штурмі «бендеровцами» редакції газети «Московський комсомолець» під виглядом претензій справжніх українських націоналістів до головного редактора видання Павла Гусєва за нібито причетність до залучення українок до проституції.

Видео. нападение украинских националистов

Незважаючи на те, що до «постановочної» акції були залучені російськомовні хлопці із Сімферополя, які насилу вимовляли українські гасла «Слава Україні! Слава нації!!!», картинка про страшні банди «бандеровцев» для міжнародної спільноти була створена успішно.

І саме тоді вперше з’явилася інформація щодо одного з організаторів цієї акції – на той час звичайного сімферопольського міліціонера Станіслава Краснова (до 2012 року прізвище Удот).

Краснов здійснював подібні акції на платній основі за вказівкою Кості Голоскокова (до речі пов'язаного з націонал-демократичним російським рухом «Наші» Дугіна).

Звільнившись з лав міліції через нібито «тиск керівництва Сімферопольського главку міліції за розслідування по главреду «Комсомольця» Гусєву», про що було анонсовано під час прес-конференції, організованій за допомогою можливостей в Інтерфаксі та друга-міліціонера Олександра Костенка, у жовтні напередодні Революції Гідності Краснов опиняється у Києві.

Діючи спільно і під гаслами ВО «Свобода» та свого покровителя ще з кримських часів «свободівця» Едуарда Леонова, у Революції Гідності Краснов-Удот став справжнім героєм, адже вуличні протести, акції непокори та використання зброї – його стихія.

Крім того, щоб втертись до кола правих радикалів і стати справжнім націоналістом Краснов вчиняв навіть катування полонених беркутівців, яких утримували у т. зв. «підвалах КМДА».

Відео Кати України

За твердженням свідків, вже тоді Краснов доповідав своєму куратору Голоскокову про розвиток подій Революції, лідерів протестних настроїв та активістів патріотичних сил, що потрапило в поле зору СБУ.

Відео єб*нуті майданівці поїхали в АТО

Крім Краснова, увагу українських правоохоронців привернула ще одна «подопічна» Голоскокова - Марія Колєда, яка прибула до Києва 4 квітня 2014 року (як раз в період захоплення Росією Криму та активного розгортання подій АТО на Донбасі).

Отримавши з рук Краснова перероблений під бойові набої пістолет «Сталкер» та дві обойми до нього проросійська «революціонерка», вирушивши до Миколаєва та заручившись там підтримкою місцевих проросійських активістів, спробувала організувати масові заворушення у контексті т.зв. «російської весни», що супроводжувались сутичками з силами правопорядку та використанням вогнепальної зброї.

Однак 09 квітня Колєду було затримано підрозділом контррозвідки СБУ. Сподіваючись на обмін, вона розповіла про організацію заворушень в Миколаєві та Херсоні, а також про те, що Краснов передавав їй зброю на вокзалі у Києві, «забувши» згадати про свого куратора Голоскокова. Хоча на безкрайніх теренах Інтернету є інформація, де Голоскоков хвилюється через затримання Колєди та інструктує Краснова щодо зміни телефону, який використовувався для контаківт з Колєдою, що свідчить про координацію Голоскоковим цілої агентурної мережі, спрямованої на розгойдування сепаратистських рухів в Україні.

Відео дєвочку задержали

Про агентурну мережу

Впродовж місяця російські спецслужби запропонували обміняти Колєду на українських полонених військовослужбовців і вже перебуваючи в Росії «революціонерка» заявляла, що зізнання в неї «вибивали» під примусом та катуванням.

Слід зазначити, що жив на той час Краснов разом з Олександром Костенком на зйомній квартирі по вулиці Краснова у Святошинському районі, де 21 травня 2014 працівниками СБУ було проведено обшуки.

За результатами проведення обшуків виявлено: автомати Калашникова АКСУ (3 од.); пістолети Макарова (2 од.); пневматичну гвинтівку високого тиску (1од); травматичні пістолети «Сталкер», перероблені для відстрілу набоїв смертельної дії (20 од.); граната РГД-42 (1 од); граната Ф-1 (1 од); набої до Автомата Калашникова калібру 7,62мм. (понад 2 тис. од.), саморобні вибухові пристрої; компоненти для виготовлення саморобних вибухових пристроїв (порох, селітра, ацетон, запали, бікфордів шнур, металеві контейнери, часові механізми тощо).

Незважаючи на те, що з метою нейтралізації вибухової речовини в квартирі Краснова з міркувань безпеки правоохоронці евакуювали на наступний день мешканців двох під’їздів будинку, а саморобну вибухівку вибухотехніки знищували одразу в дворі, декілька вікон від вибухів повилітали.

Відео з 1+1

Звісно ж Краснова було затримано та за рішенням Святошинського районного суду взято під варту. Проте, завдяки допомозі друзів «свободівців», а саме Едіка Леонова, 28 липня 2014 р. С. Краснова було звільнено з-під варти під заставу, при цьому суддею зменшено розмір застави з 1 млн. грн., до 92 тис. грн.

Матеріали кримінального провадження за вказаною ситуацією до сих пір розглядаються суддею Святошинського районного суду Іваном Бандурою.

Відомо, що розгляд справи затягується адвокатами, які постійно вигадують різні причини для неявки, а суддя у свою чергу переносить наступне засідання на 3-4 місяці потому. Крім того, прокурор Колятенко неодноразово заявляв, що не хоче бути задіяним у процесі, бо має сім’ю і боїться Краснова. No comments…

Слід зазначити, що основним адвокатом Краснова є Андрій Доманський, який перебуває на утриманні у посольства Росії в Україні. А у грудні 2020 року взагалі визвався захищати Сталіна у справі за позовом держави України

Також славнозвісний Доманський захищає затриманого у 2018 році за підозрою у сепаратизмі редактора РІА «Новини Україна» Кирила Вишинського, який має орден «За повернення Криму», та затриманого у червні 2017 року за замах на життя А. Осмаєва та А.Окуєвої А. Денісултанова. Тож сумнівів щодо «російського сліду» бути не може.

У грудні 2014 року С.Краснов вступив до лав українського добровольчого батальйону «ОУН» та на нетривалий період часу виїжджав у зону АТО для яскравих селфі на передовій, проте дуже скоро був знятий з бойових позицій за саботаж та провокативні дії.

Тоді Краснов приєднався до складу т.зв. цивільного корпусу полку «Азов», де здійснював діяльність на громадських засадах, та намагався створити батальйон «Крим», проте далі консультацій з Міноборони діло не дійшло.

За наявною інформацією, контррозвідники СБУ весь цей час продовжували документувати протиправні дії Краснова, пов’язані з агентурною розвідкою в інтересах ГУ ГШ ЗС РФ.

Так, було зафіксовано, що під час конспіративного зв’язку з співробітником ГУ ГШ ЗС РФ С. Краснов надав співробітнику російських спецслужб Голоскокову список вибухових речовин (пластид, тротил), спеціальних засобів для підриву (детонатори, що активуються по радіоканалу чи за допомогою мобільного зв’язку) та вогнепальної зброї (пістолет, короткий автомат), які необхідні йому для виконання завдань російської розвідки.

Голоскоков та Краснов домовилися щодо каналів передачі С. Краснову зазначених вибухових речовин та вогнепальної зброї, які зберігались на території Київської області.

Також відомо, що у період з 10 по 13 лютого 2016 року С. Краснов виїжджав в Республіку Білорусь на особисту зустріч з К. Голоскоковим з приводу обговорення проведення терактів у м. Києві.

Розмова у Мінську

Знаково, що у всіх коментарях, виступах і бесідах Краснов щодо вищенаведених контактів з Голоскоковим, зради патріотів Майдану, виїмки вибухівки - впевнено заявляє, що «ЦЕ ФЕЙК, ПІДСТАВА!!!»,чудово розуміючи, що у матеріалах кримінальних проваджень зібрані усі експертизи з підтвердженням ідентичності голосу Краснова на усіх записах.

Отже, вже 25 лютого 2016 спільно із своєю майбутньою дружиною-революціонеркою Оксаною у дівочості Шелест, С. Краснов ввечері вилучив схрон та перемістив його до лісосмуги, прилеглої до автомобільної траси Київ-Бориспіль (28 км., неподалік автозаправного комплексу «Socar»).

Відео з реєстратора

В ніч з 27 на 28 лютого 2016, при спробі вилучення тайника та переміщення у інше, більш надійне місце, Краснов і Оксана Шелест були затримані. Під час огляду виявлено 5 (п’ять) гранат Ф-1, близько 30 кг пластичної вибухової речовини, а також запали і детонатори загальною вагою 42 кг.

У ході проведеного обшуку за місцем проживання Краснова С.О. та Шелест О.В. (с.Чубинське Бориспільського району, вул.Виставкова 17, кв.5) співробітниками Служби безпеки виявлено та вилучено знаряддя для виготовлення саморобних вибухових пристроїв, а також комп’ютерну техніку, з використанням якої був налагоджений канал конспіративного зв’язку з Голоскоковим.

С. Краснова було одразу затримано та за рішенням Святошинського районного суду обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Вказана подія, у призмі перебування Краснова у «Цивільному корпусі АЗОВ Крим» викликала неабиякий резонанс в українському суспільстві. Активісти «АЗОВ» одразу прийшли до СБУ з вимогою пояснити причину затримання Краснова.

Однак через декілька днів Краснов, у присутності представників від «АЗОВу» пройшов «поліграф», організований фахівцями СБУ, за результатами якого у «азовців» відпали сумніви щодо належності Краснова до агентури російських спецслужб.

За чутками, після поліграфу лідер «АЗОВу» Андрій Білецький наказав підлеглим припинити будь-які контакти з Красновим і в подальшому не підтримувати його.

Цього разу Краснов відсидів у СІЗО вже 9 місяців, вийшовши тому, що 22 вересня 2016 року – в останній день спливання терміну тримання під вартою – суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Левченко «вирішив» оголосити перерву у судовому засіданні на три дні (!), тож Краснов опинився на свободі без жодних обмежувальних заходів.

З тих пір розгляд цієї справи за обвинуваченням Краснова у державній зраді в інтересах російських спецслужб, знову таки непоспішно, розглядається суддею С.І.Смик у Печерському суді.

Парадоксально, що на даний час справу навіть не почали розглядати по суті, тому що чотири адвокати Краснова на чолі з Доманським затягують процес розгляду, а суддя Смик призначає розгляди раз у три-чотири місяці. Що у нас не так з судовою системою?!

Більше того, від оточення громадянина України Олександра Костенка, який колись співмешкав з Красновим, стало відомо, що Костенко звинувачує Краснова у зникненні батька – Федіра Костенка та шахрайському привласненні квартири у с.Чубинське Бориспільського району, яка до 2015 року належала С.Костенку на правах власності, і в якій наразі мешкає С.Краснов.

Новою власницею житла є матір Стаса Краснова – Удот Надія Олександрівна, яка фактично мешкає у Криму.

Історія дещо незрозуміла. Достеменно відомо, що Федір Костенко у травні 2015 року прибув з території АР Крим для відвідування вказаної квартири, але після зустрічі з С.Красновим несподівано зник безвісти. Отже, за заявою дружини Ф.Костенка слідчими національної поліції розслідується ще одне провадження щодо С.Краснова, проте і там схоже результат нульовий, як і стан усієї нашої судової системи.

Наразі Краснов надзвичайно активно рухається у середовищі радикальних правих патріотів, виношуючи амбіційні політичні плани на майбутнє.

Від активістів «Правого сектору» стало відомо, що Стас знайшов себе у рейдерській стезі, і на даний час активно допомагає своєму другу «свободівцю» Едику Леонову в організації рейдерського захоплення «Столичного ринку», який намагаються «віджати у донецьких» в інтересах забудовниці «Столиця Груп» - Влади Молчанової.

З метою привласнення величезної ділянки землі на околиці Києва, Краснов з Леоновим періодично «трясуть» Офіс з протидії рейдерству, збираючи там проплачених «тітушок» (мінімум 1000 грн кожному в день) під виглядом «активістів-патріотів» для того, щоб наступного разу міністр юстиції «добре подумав», зупиняючи рейдерські дії Молчанової з використанням кишенькових реєстраторів та «чорнющих» нотаріусів.

Відео офіс з протидії рейдерству

Також Краснов активно розганяє свій телеграм-канал, розміщуючи матеріали з нищівною критикою діючої влади. Наприклад, Красновим опубліковано статтю щодо того, що нібито «за звільнення військовослужбовця НГУ В.Марківа з італійської в’язниці з державного бюджету таємно було витрачено 58 млн. грн., водночас про інших політв’язнів держава так не піклується».

Вказаний фейк був передрукований російським політичним інтернет-виданням «Навігатор» із посиланням на Краснова як бойовика полку «Азов».

За інформацією фахівців з питань протидії дезінформації, вказана діяльність Краснова свідчить про його участь в інформаційних акціях впливу, які проводяться російськими спецслужбами для дискредитації української влади в інформаційному полі. Чому бездіє СБУ?

Крім того, націоналіст Станіслав Краснов товаришує з проросійським блогером А. Шарієм.

Також Краснов має неабияку підтримку з боку ще одного цікавого персонажу з радикально патріотичного середовища, так званого «напівпровідника» «Добровольчого батальйону ОУН» Колі Коханівського із справжнім прізвищем Діоба.

Неоднозначний Коханівський відомий своїми «войовничими» настроями, такими як погроми російських банків або участь у так званій «осаді» Нацбанку для зняття з посади голови Яківа Смолія, що дуже свого часу зашкодило Коломойському з «Приватом». Відомо, що протестував там Коханівський з частиною вірних йому ОУНівців теж не через патріотичні переконання, адже вже у 2020 році купив собі трикімнатну квартиру на Теремках.

Влітку 2020 року Коханівський-Діоба зміг допомогти Краснову обійняти посаду т.зв. «секретаря проводу ОУН», незважаючи на заплямовану репутацію Краснова та заперечення інших членів проводу.

Майже одразу Краснов почав агітувати активістів «ОУНівців» щодо виїзду у Білорусь для підтримки братнього білоруського народу та участі в акціях протесту, які на той час були в активній фазі на вулицях Мінська.

Цікаво, що активісти відмовились від виїзду, звинувативши Краснова у провокації, а вже за тиждень Міністр МЗС РФ С. Лавров у виступі припустив, що на території РБ вже знаходяться близько 200 українських радикалів, які причетні у дестабілізації обстановки у Білорусі.

Тобто Краснов агітував патріотів поїхати у Білорусь, знаючи, що їх там затримають і звинуватять в усіх гріхах.

На жаль, в українському суспільстві досить багато таких як Краснов «російських консерв», які внаслідок фактично саботажницької суддівської влади та прокурорів не лише уникають відповідальності, а й піддають небезпеці мирне населення України.