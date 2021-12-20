21:15 04 серпень Київ, Україна

Експерт з питань Криму Андрій Клименко вважає, що існує дуже велика ймовірність того, що Росія почне восени військові дії на Чорному морі.



Головний редактор BlackSeaNews, координатор Морський експертної платформи Андрій Клименко підтвердив виданню «Коментарі», що вважає високою ймовірність початку Росією в цьому році військових дій на Чорному морі



"Імовірність війни на Чорному морі - більше 50%. Можливо навіть в 70-80%. Швидше за все, це може статися в кінці вересня або в жовтні. Саме тоді збігається ряд факторів.



Перше - у вересні стартує активна фаза і концентрація військових сил РФ в Чорноморському регіоні під час навчань "Кавказ-2020". Ми побачимо, як ті військові кораблі, які брали участь в парадах в Мурманську і Санкт-Петербурзі, підуть в Чорне море.





По-друге, фактор місцевих виборів в Україні. Проросійські сили будуть активно розхитувати ситуацію в окремих місцевих громадах, розташованих на узбережжі Азовського і Чорного морів. Не виключено, що будуть просити допомоги від Путіна.

До того ж, в липні з'явилися нові чинники, які загострюють ситуацію.



Серед них:

відкриття залізниці через Керченський міст, побудований РФ після окупації Кримського півострова (тепер країна-агресор може протягом декількох днів перекинути значні військові сили по залізниці на північ Криму - в Джанкой, в Армянськ, в Красноперекопськ);

докорінні зміни політичного режиму в Росії завдяки "обнулення Путіна" (суть внесених до Конституції РФ змін - зміна авторитарної демократії на персоналістського диктатуру);

ситуація в Білорусі (то, як захитався режим Лукашенка, явно перелякав Путіна і його кліку).

Коли диктатори відчувають, що їх історичне та фізичне час закінчується (а тут ще пандемія, економічна криза), вони будуть намагатися будь-що-будь реалізувати імперські амбіції, врятувати падаючої рейтинг. І "царю-Путіну" в цьому сенсі потрібна чергова "переможна війна". Зокрема - заволодіння протоками Босфор і Дарданелли, про що мріяли колишні правителі Росії ще з часів Російської імперії.



Україні слід якомога швидше (і голосніше) звернутися до США і НАТО з проханням забезпечити нам захист в цьому регіоні. Принаймні, поки не будуть побудовані ВМС України, сили ППО, поки не з'явиться ракетний щит країни.



Потрібно терміново створювати Військово-морську місію (або ЄС, або НАТО, або ЄС + НАТО + Україна + Грузія), яка патрулювала б Чорне море по основних шляхах від Босфору до Одеси, від Босфору до Батумі.



Упевнений, що присутність там натовського прапора буде стримувати подальшу російську агресію ".